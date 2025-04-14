https://ria.ru/20250414/paskha-2011061252.html

В ГД попросили митрополитов поддержать признание Пасхи праздничным днем

В ГД попросили митрополитов поддержать признание Пасхи праздничным днем - РИА Новости, 14.04.2025

В ГД попросили митрополитов поддержать признание Пасхи праздничным днем

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения митрополитам 15 субъектов России с просьбой поддержать установление Пасхи и РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:06:00+03:00

2025-04-14T01:06:00+03:00

2025-04-14T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения митрополитам 15 субъектов России с просьбой поддержать установление Пасхи и дня Святой Троицы праздничными днями в их регионах, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Учитывая накопленный опыт и закреплённое в Конституции стремление к сохранению духовного и исторического единства России, считаю важным выйти с инициативой установления праздничных дней: Христова Воскресения (Пасха) и Дня Святой Троицы на региональном уровне", - сказано в документах. Он отметил, что в ответ на его обращение, многие главы российских субъектов выразили готовность поддержать, изучить вопрос и рассмотреть возможность установления региональных праздничных дней Христова Воскресения (Пасха) и Дня Святой Троицы при поступлении соответствующего обращения от религиозных организаций. Депутат Госдумы рассказал РИА Новости, что, получив ответы от регионов, он решил "заручиться" поддержкой церкви, именно поэтому он обратился к главам митрополий в этих субъектах - от Санкт-Петербурга до Томска, чтобы обсудить, как продвинуть инициативу. "Предлагаю организовать общественные обсуждения с верующими, чтобы понять, насколько людям важны такие праздники. Если церковь поддержит, это станет весомым аргументом для властей", - сказал он. По его словам, Пасха и Троица — больше, чем просто даты, так как это время, когда люди собираются с семьями, ходят в храмы и чувствуют связь с традициями. Гусев считает, что официальный статус этих праздников поможет сохранить культурное богатство России и укрепит единство общества. "Конечно, Россия — многоконфессиональная страна. Важно уважать все веры. Например, в Крыму уже отмечают Пасху, Троицу, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам, а в некоторых регионах празднуют Радоницу. Почему бы тогда не признать главные христианские праздники по всей стране? Это шанс укрепить наши традиции", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250304/paskha-2002877167.html

https://ria.ru/20250207/paskha-1998023944.html

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россия, санкт-петербург, томск, госдума рф