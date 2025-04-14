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Биография Василия Орлова

Биография Василия Орлова - РИА Новости, 14.04.2025

Биография Василия Орлова

Губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:52:00+03:00

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справки

амурская область

василий орлов (губернатор)

биографии

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Губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области.В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности "филология", в 2002 году – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". Выпускник программы подготовки управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук (2013). В 2002-2007 годах работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество".В марте 2005 года был избран депутатом городской Думы города Благовещенска четвертого созыва. С 2007 по 2008 год занимал пост генерального директора ОАО "Амурский кристалл".В 2008-2010 годах работал заместителем мэра города Благовещенска.В 2012 году был советником главы администрации города Благовещенска.С августа 2012 года по май 2013 года Орлов занимал пост заместителя министра экономического развития Амурской области.С мая 2013 года по сентябрь 2015 года – министр экономического развития Амурской области.В октябре 2015 года Василий Орлов был принят в аппарат управления генерального директора ООО "СИБУР" на должность представителя.С марта 2016 года по июль 2017 года работал в аппарате управления ООО "СИБУР" на должность представителя.С июля 2017 года по май 2018 года – советник Корпоративного университета ООО "СИБУР".30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Амурской области по результатам голосования Орлов набрал 55,6% голосов избирателей. 27 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Амурской области.10 сентября 2023 года был переизбран губернатором Амурской области, набрав 82,38% голосов.Член партии "Единая Россия" (с 2007 года).Член политсовета Амурского регионального отделения партии "Единая Россия". Награжден Почетной грамотой президента РФ (2019).Женат, две дочери.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, амурская область, василий орлов (губернатор), биографии