https://ria.ru/20250414/obvinenie-2011154975.html

Для обвиняемого в убийстве Талькова запросили 14 лет колонии

Для обвиняемого в убийстве Талькова запросили 14 лет колонии - РИА Новости, 14.04.2025

Для обвиняемого в убийстве Талькова запросили 14 лет колонии

Обвинение просит 14 лет колонии для концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу об убийстве певца в 1991 году, процесс проходит заочно в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:12:00+03:00

2025-04-14T14:12:00+03:00

2025-04-14T14:12:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

рсфср

россия

игорь тальков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Обвинение просит 14 лет колонии для концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу об убийстве певца в 1991 году, процесс проходит заочно в Петроградском районном суде, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "В Петроградском районном суде г. Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима", - сообщает пресс-служба судов. Добавляется, что сторона защиты просила Шляфмана оправдать. Шляфман заочно обвиняется по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Следствие установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов - Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен к суду в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщал городской главк СК РФ, виновность Шляфмана помогли установить фрагменты окровавленной рубашки концертного директора. Следователи допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. По данным ГСУСК, на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".

https://ria.ru/20221211/talkov-1837805931.html

https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, рсфср, россия, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф)