https://ria.ru/20250414/nauka-2010756245.html

Российские ученые придумали, как преодолеть кризис литиевых аккумуляторов

Российские ученые придумали, как преодолеть кризис литиевых аккумуляторов - РИА Новости, 14.04.2025

Российские ученые придумали, как преодолеть кризис литиевых аккумуляторов

Новое покрытие, улучшающее свойства литий-ионных аккумуляторов, разработали ученые СПбПУ. Такие аккумуляторы наиболее востребованы для электротранспорта,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:00:00+03:00

2025-04-14T09:00:00+03:00

2025-04-14T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новое покрытие, улучшающее свойства литий-ионных аккумуляторов, разработали ученые СПбПУ. Такие аккумуляторы наиболее востребованы для электротранспорта, самокатов, БПЛА и портативной электроники. Во всем мире остро стоит вопрос увеличения прироста удельной энергии этих зарядных устройств. Как утверждают ученые Политеха, им удалось на 20 процентов улучшить данный показатель. Результаты исследования опубликованы в Applied Surface Science.Как пояснил РИА Новости заведующий научно-исследовательской лабораторией "Покрытия, материалы и технологии для литиевых источников тока" Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Максим Максимов, его научная группа приблизилась к разработке полностью твердотельного аккумулятора."Применение металлического лития увеличивает энергоемкость. В настоящее время удельная энергия промышленно изготавливаемых аккумуляторов находится на уровне 250-280 Втч/кг, причем увеличение прироста удельной энергии с каждым годом уменьшается. Благодаря использованию металлического лития нам удалось достичь показателя свыше 300-350 Втч/кг. Для пользователя это означает увеличение времени работы устройства без подзарядки на 20 процентов", — сообщил он.Второй важный аспект, по словам ученого, связан с обеспечением безопасности для конечного пользователя. Он пояснил, что наличие жидкого электролита и органических растворителей приводит к тому, что обычные литий-ионные аккумуляторы подвержены повышенному риску возгорания из-за короткого замыкания. "Что делают с аккумуляторами, когда они горят? Просто отходят в сторонку и ждут, когда они догорят — тушить их бесполезно", — пояснил Максимов.При этом он подчеркнул, что при новой технологии применяются твердотельный электролит и специальные покрытия. Отсутствие жидкого электролита и органических растворителей, по его словам, существенно повышает безопасность электрохимических систем. "Фактически мы разработали технологию по изготовлению твердого электролита с рядом улучшений", — добавил он.В СПбПУ пояснили, что технически это стало возможным благодаря супертехнологии, которая называется молекулярное наслаивание: тонкие пленки, для которых ученые подобрали специальный химический состав, тончайшими слоями наслаиваются на поверхность плоских подложек твердого электролита."Такая технология обеспечивает стабильный контакт твердого электролита по отношению к металлическому литию и позволяет избежать деградации интерфейса", — добавил Максим Максимов.Проект поддержан грантом РНФ.

https://ria.ru/20241125/nauka-1984643785.html

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