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Методика Костромского онкодиспансера рекомендована Минздравом РФ - РИА Новости, 14.04.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:38 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/minzdrav-2011243265.html
Методика Костромского онкодиспансера рекомендована Минздравом РФ
Методика Костромского онкодиспансера рекомендована Минздравом РФ - РИА Новости, 14.04.2025
Методика Костромского онкодиспансера рекомендована Минздравом РФ
Методика Костромского онкодиспансера по химиоперфузии печени включена в клинические рекомендации Минздрава России, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:38:00+03:00
2025-04-14T20:38:00+03:00
костромская область
россия
костромская область
сергей ситников
здоровье - общество
онкология
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КОСТРОМА, 14 апр – РИА Новости. Методика Костромского онкодиспансера по химиоперфузии печени включена в клинические рекомендации Минздрава России, сообщает пресс-служба областной администрации. Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников и главный врач Костромского клинического онкологического диспансера Владимир Унгурян обсудили планы по развитию направлений в лечении онкопациентов, определили задачи по формированию необходимой базы для внедрения новых видов высокотехнологичной помощи. "Пять лет назад вы поддержали наш проект по химиоперфузии печени. Сегодня знаменательный день – методика включена в клинические рекомендации Минздрава. Это большая победа. Медицинское сообщество это приняло, и самое главное – пациенты поехали. Практически каждую неделю мы делаем по одной такой процедуре. Это действительно продлевает жизнь", – рассказал Унгурян губернатору. В областной администрации отмечают, что прорывным шагом в лечении онкологии для региона стал ввод в эксплуатацию нового корпуса онкодиспансера в 2021 году. Благодаря личным встречам губернатора в правительстве России и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, приобретено современное высокотехнологичное оборудование. Все это открыло новые возможности для лечения людей. В арсенале костромской онкологической службы есть линейные ускорители, которых по всей стране насчитывается не более десяти, подчеркивают в областной администрации. В областном онкодиспансере ежегодно наращивают объемы операций, увеличивают количество эндоскопических и малоинвазивных вмешательств. "На лечение стали приезжать жители других регионов. Сделано несколько уникальных операций пациентам иностранных государств. В 2024 году указом президента России коллектив учреждения награжден Орденом Пирогова", - информирует пресс-служба областной администрации.
https://ria.ru/20250414/natsenka-2011206738.html
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россия, костромская область, сергей ситников, здоровье - общество, онкология
Костромская область, Россия, Костромская область, Сергей Ситников, Здоровье - Общество, Онкология
Методика Костромского онкодиспансера рекомендована Минздравом РФ

Методика Костромского онкодиспансера по химиоперфузии рекомендована Минздравом

© Fotolia / AllianceВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / Alliance
Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
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КОСТРОМА, 14 апр – РИА Новости. Методика Костромского онкодиспансера по химиоперфузии печени включена в клинические рекомендации Минздрава России, сообщает пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников и главный врач Костромского клинического онкологического диспансера Владимир Унгурян обсудили планы по развитию направлений в лечении онкопациентов, определили задачи по формированию необходимой базы для внедрения новых видов высокотехнологичной помощи.
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"Пять лет назад вы поддержали наш проект по химиоперфузии печени. Сегодня знаменательный день – методика включена в клинические рекомендации Минздрава. Это большая победа. Медицинское сообщество это приняло, и самое главное – пациенты поехали. Практически каждую неделю мы делаем по одной такой процедуре. Это действительно продлевает жизнь", – рассказал Унгурян губернатору.
В областной администрации отмечают, что прорывным шагом в лечении онкологии для региона стал ввод в эксплуатацию нового корпуса онкодиспансера в 2021 году. Благодаря личным встречам губернатора в правительстве России и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, приобретено современное высокотехнологичное оборудование. Все это открыло новые возможности для лечения людей. В арсенале костромской онкологической службы есть линейные ускорители, которых по всей стране насчитывается не более десяти, подчеркивают в областной администрации.
В областном онкодиспансере ежегодно наращивают объемы операций, увеличивают количество эндоскопических и малоинвазивных вмешательств.
"На лечение стали приезжать жители других регионов. Сделано несколько уникальных операций пациентам иностранных государств. В 2024 году указом президента России коллектив учреждения награжден Орденом Пирогова", - информирует пресс-служба областной администрации.
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