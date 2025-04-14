Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/leonov-2011136394.html
В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок
В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок - РИА Новости, 14.04.2025
В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что необходимо запретить продажу несовершеннолетним наборов для набивания татуировок РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:05:00+03:00
2025-04-14T13:05:00+03:00
общество
сергей леонов
госдума рф
маркетплейс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что необходимо запретить продажу несовершеннолетним наборов для набивания татуировок на маркетплейсах, по его мнению, подобные наборы несут массу рисков для молодого организма. "Увидел, как в социальных сетях распространяется информация о том, что подростки покупают на маркетплейсах дешёвые наборы с красками для тату и машинкой и набивают самостоятельно татуировки. Дешевые наборы для набивания тату несут массу рисков для молодого организма. Поэтому призываю родителей внимательно относиться к тому, что заказывают их дети на маркетплейсах. А если задуматься, то почему такие наборы вообще свободно продаются? На мой взгляд, нужно запретить к продаже тату наборы на маркетплейсах детям до 18 лет", - сказал Леонов. Парламентарий напомнил, что несовершеннолетние по закону не могут самостоятельно набивать себе тату в салоне. Он добавил, что для этого им нужно получить письменное согласие родителей. "Тем не менее на популярных маркетплейсах можно спокойно заказать набор с тату машинкой и красками. А значит любой ребенок, желающий набить тату, может сделать это сам. Эта продукция зачастую производится вне строгих стандартов безопасности. Недорогие краски могут стать причиной серьезных заболеваний кожи, вызвать аллергические реакции или даже привести к интоксикации организма. А использование иглы для набивания тату – это вообще отдельный вопрос. Если, например, дети решили поделиться набором со сверстниками, то кто будет контролировать правильную эксплуатацию иглы? Вопрос остается открытым. Потому что при использовании одной и той же иглы у разных людей существует большая вероятность распространения, например, вирусного гепатита", - подчеркнул Леонов. По его мнению, если человек хочет сделать себе татуировку, то намного безопаснее будет обратиться в сертифицированный салон к профессиональному мастеру. Он уточнил, что это касается только людей, которым уже исполнилось 18 лет, "детям до 18 лет такие решения, считаю, принимать слишком рано без согласия с родителями".
https://rsport.ria.ru/20250409/ovechkin-2010142552.html
https://ria.ru/20250409/pochta-2010271537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_876e07874e933c204f5cff5d1811674d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей леонов, госдума рф, маркетплейс
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ, маркетплейс
В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок

Леонов предложил запретить продажу детям наборов для татуировок на маркетплейсах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что необходимо запретить продажу несовершеннолетним наборов для набивания татуировок на маркетплейсах, по его мнению, подобные наборы несут массу рисков для молодого организма.
"Увидел, как в социальных сетях распространяется информация о том, что подростки покупают на маркетплейсах дешёвые наборы с красками для тату и машинкой и набивают самостоятельно татуировки. Дешевые наборы для набивания тату несут массу рисков для молодого организма. Поэтому призываю родителей внимательно относиться к тому, что заказывают их дети на маркетплейсах. А если задуматься, то почему такие наборы вообще свободно продаются? На мой взгляд, нужно запретить к продаже тату наборы на маркетплейсах детям до 18 лет", - сказал Леонов.
Парламентарий напомнил, что несовершеннолетние по закону не могут самостоятельно набивать себе тату в салоне. Он добавил, что для этого им нужно получить письменное согласие родителей.
Александр Овечкин в раздевалке после матча Вашингтон - Чикаго - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Продажи товаров с Овечкиным на маркетплейсах в феврале-марте кратно выросли
9 апреля, 04:38
"Тем не менее на популярных маркетплейсах можно спокойно заказать набор с тату машинкой и красками. А значит любой ребенок, желающий набить тату, может сделать это сам. Эта продукция зачастую производится вне строгих стандартов безопасности. Недорогие краски могут стать причиной серьезных заболеваний кожи, вызвать аллергические реакции или даже привести к интоксикации организма. А использование иглы для набивания тату – это вообще отдельный вопрос. Если, например, дети решили поделиться набором со сверстниками, то кто будет контролировать правильную эксплуатацию иглы? Вопрос остается открытым. Потому что при использовании одной и той же иглы у разных людей существует большая вероятность распространения, например, вирусного гепатита", - подчеркнул Леонов.
По его мнению, если человек хочет сделать себе татуировку, то намного безопаснее будет обратиться в сертифицированный салон к профессиональному мастеру. Он уточнил, что это касается только людей, которым уже исполнилось 18 лет, "детям до 18 лет такие решения, считаю, принимать слишком рано без согласия с родителями".
Посылка - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты
9 апреля, 15:35
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФмаркетплейс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала