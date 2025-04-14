Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана
Лавров не согласен с тем, что Токаев ставит во главу угла целостность государств
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что не согласен с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла сохранение территориальной целостности государств, но не говорит о том, что правительства всех государств должны представлять весь народ.
Ранее президент Казахстана неоднократно заявлял, что несоблюдение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого числа новых государств, которые погрязнут в конфликтах друг с другом.
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"Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте", - заявил Лавров.
В частности, Устав ООН говорит также о праве народов на самоопределение, отметил министр. Что касается территориальной целостности, то она уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории.
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"Приводил пример деколонизации. Ровно то, что было написано в Декларации о принципах отношений между государствами, там это и произошло. А именно: территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории. Ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон – ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживавший на той территории, которую эти колонизаторы захватили... Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН", - отметил Лавров.
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"Фашисты, нацисты в Киеве не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, тех, чьих детей они мучили и убивали в Донбассе (чему сейчас посвящена "Аллея ангелов" в Донецке), родственников тех, кто погиб в начале июня 2014 года в центре Луганска в результате бомбардировок боевой авиации", - отметил Лавров.
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