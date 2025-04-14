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Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана - РИА Новости, 14.04.2025
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23:56 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011265059.html
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что не согласен с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:56:00+03:00
2025-04-14T23:56:00+03:00
в мире
казахстан
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сергей лавров
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что не согласен с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла сохранение территориальной целостности государств, но не говорит о том, что правительства всех государств должны представлять весь народ. Ранее президент Казахстана неоднократно заявлял, что несоблюдение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого числа новых государств, которые погрязнут в конфликтах друг с другом. &quot;Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте&quot;, - заявил Лавров.В частности, Устав ООН говорит также о праве народов на самоопределение, отметил министр. Что касается территориальной целостности, то она уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории. "Приводил пример деколонизации. Ровно то, что было написано в Декларации о принципах отношений между государствами, там это и произошло. А именно: территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории. Ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон – ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживавший на той территории, которую эти колонизаторы захватили... Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН", - отметил Лавров. По его словам, киевский режим также не представлял интересы жителей Донбасса, Крыма и многих других регионов Украины. "Фашисты, нацисты в Киеве не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, тех, чьих детей они мучили и убивали в Донбассе (чему сейчас посвящена "Аллея ангелов" в Донецке), родственников тех, кто погиб в начале июня 2014 года в центре Луганска в результате бомбардировок боевой авиации", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250103/kazakhstan-1992372718.html
https://ria.ru/20250410/lavrov-2010543811.html
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в мире, казахстан, донбасс, россия, сергей лавров, касым-жомарт токаев, оон
В мире, Казахстан, Донбасс, Россия, Сергей Лавров, Касым-Жомарт Токаев, ООН
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана

Лавров не согласен с тем, что Токаев ставит во главу угла целостность государств

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что не согласен с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла сохранение территориальной целостности государств, но не говорит о том, что правительства всех государств должны представлять весь народ.
Ранее президент Казахстана неоднократно заявлял, что несоблюдение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого числа новых государств, которые погрязнут в конфликтах друг с другом.
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«

"Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте", - заявил Лавров.

В частности, Устав ООН говорит также о праве народов на самоопределение, отметил министр. Что касается территориальной целостности, то она уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории.
«
"Приводил пример деколонизации. Ровно то, что было написано в Декларации о принципах отношений между государствами, там это и произошло. А именно: территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории. Ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон – ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживавший на той территории, которую эти колонизаторы захватили... Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН", - отметил Лавров.
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По его словам, киевский режим также не представлял интересы жителей Донбасса, Крыма и многих других регионов Украины.
«
"Фашисты, нацисты в Киеве не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, тех, чьих детей они мучили и убивали в Донбассе (чему сейчас посвящена "Аллея ангелов" в Донецке), родственников тех, кто погиб в начале июня 2014 года в центре Луганска в результате бомбардировок боевой авиации", - отметил Лавров.
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В миреКазахстанДонбассРоссияСергей ЛавровКасым-Жомарт ТокаевООН
 
 
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