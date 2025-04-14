https://ria.ru/20250414/khelsinki-2011166766.html

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, сообщила Yle

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, сообщила Yle - РИА Новости, 14.04.2025

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, сообщила Yle

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщила телерадиовещательная компания Yle. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:59:00+03:00

2025-04-14T14:59:00+03:00

2025-04-14T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщила телерадиовещательная компания Yle. "Мэром столицы станет представитель партии-победителя — Даниэль Сазонов", — говорится в материале. Накануне в Финляндии прошли региональные и муниципальные выборы. Победу в первых одержала Социал-демократическая партия, набрав 22,5% голосов, а второе место заняла возглавляющая правительство Национальная коалиционная партия с 20,4%.Сазонов представляет коалиционеров, которые получили больше голосов, чем социал-демократы на муниципальных выборах в столичном регионе. Политик родился в Хельсинки в 1993 году, у него русские корни. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в начале 90-х.В 2017 году он стал депутатом городского совета Хельсинки, а с 2021 года политик занимает должность заместителя мэра столицы по социальным вопросам и здравоохранению.

https://ria.ru/20250411/finlyandiya-2010711254.html

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