https://ria.ru/20250414/iran-2011097344.html
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2025
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:52:00+03:00
2025-04-14T10:52:00+03:00
2025-04-14T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поддержал ли комитет договор. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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иран, москва, масуд пезешкиан, совет федерации рф, политика
Иран, Москва, Масуд Пезешкиан, Совет Федерации РФ, Политика
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник
Комитет Совфеда по международным делам поддержал ратификацию договора с Ираном