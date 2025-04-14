https://ria.ru/20250414/iran-2011097344.html

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2025

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:52:00+03:00

2025-04-14T10:52:00+03:00

2025-04-14T10:52:00+03:00

иран

москва

масуд пезешкиан

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поддержал ли комитет договор. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, москва, масуд пезешкиан, совет федерации рф, политика