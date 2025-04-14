https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html

ФСБ задержала украинского агента, привезшего в Россию бомбы для терактов

ФСБ задержала украинского агента, привезшего в Россию бомбы для терактов - РИА Новости, 14.04.2025

ФСБ задержала украинского агента, привезшего в Россию бомбы для терактов

ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T07:47:00+03:00

2025-04-14T07:47:00+03:00

2025-04-14T10:10:00+03:00

россия

украина

молдавия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в Россию бомбы для совершения терактов."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Пруняну Мариуса, 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", — сообщили в ведомстве.Как установили российские спецслужбы, Пруняну в 2022-2023 годах участвовал в составе Центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и "интернационального легиона" (в\ч 3449) ВС Украины в боях против ВС России под Артемовском в ДНР.По данным ФСБ, Пруняну "в декабре 2023 года завербован сотрудником ГУР МОУ с присвоением псевдонима Макс и переправлен в Молдову для подготовки терактов в России".Перед выездом в Россию куратор из спецслужб Украины передал Пруняну в Кишиневе деньги, на которые он купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. В нем сотрудники ГУР оборудовали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичного взрывчатого вещества С-4, массой 1,6 килограмма каждое, три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора типа ЭДП и три ключа замыкания электронной цепи."По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту: Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации", — сообщили в ФСБ.Против Пруняну возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ria.ru/20250329/taynik-2008077252.html

https://ria.ru/20250328/agent-2007869811.html

https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html

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россия, украина, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, министерство обороны украины