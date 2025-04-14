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Исследование показало рост числа россиян, планирующих поездку в Европу - РИА Новости, 14.04.2025
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Туризм
 
06:44 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/evropa-2011074445.html
Исследование показало рост числа россиян, планирующих поездку в Европу
Исследование показало рост числа россиян, планирующих поездку в Европу - РИА Новости, 14.04.2025
Исследование показало рост числа россиян, планирующих поездку в Европу
Порядка 16,7% россиян из тех, кто планирует этим летом отправиться за рубеж (37%), намерены поехать в Европу, это на треть больше, чем годом ранее, говорится в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:44:00+03:00
2025-04-14T06:44:00+03:00
туризм
новости - туризм
европа
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порядка 16,7% россиян из тех, кто планирует этим летом отправиться за рубеж (37%), намерены поехать в Европу, это на треть больше, чем годом ранее, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "На данный момент 37% россиян отправятся за границу, интересно, что 16,7% из них посетят Европу, что на треть больше, чем в 2024 году", - сообщили в сервисе. Топ зарубежных направлений возглавляет Стамбул: в турецком городе оформлено 6,2% бронирований, что тем не менее на треть меньше прошлого года, говорится в исследовании. "Вторую строчку списка занял Париж с долей 4,3% (рост на 20%), третью — Милан, куда отправится 3,2% российских туристов (+7% за год). В пятёрке также оказались Рим (доля 3,0%) и Ницца (2,1%). Популярность столицы Италии увеличилась на 58%, а города на лазурном берегу - в 2 раза", - сообщили в сервисе. Отмечается, что самым популярным городом в России для летних отпусков стал Санкт-Петербург: 21,1% путешественников уже забронировали там отели; за год спрос на отдых в Северной столице вырос на 18%. "Второе место занял Сочи, куда поедут 11,8% туристов, что, однако, на четверть меньше, чем прошлым летом. Замыкает тройку лидеров Москва с долей 7,8%, интерес к столице вырос на 7%", - указали в сервисе. Кроме того, в список востребованных направлений вошли Калининград (доля - 4,4%), Нижний Новгород (3,4%), Казань (3,2%), Владивосток (1,8%), Махачкала (1,6%), Зеленоградск (1,4%) и Южно-Сахалинск (1,4%). "По сравнению с прошлым годом серьёзно увеличилась популярность летнего отдыха в Нижнем Новгороде и Махачкале: в обоих городах уже забронировано в 2 раза больше отелей. Спрос на жильё в Казани вырос на 28%, а в Южно-Сахалинске - на 25%. Интерес к другим городам практически не изменился", - рассказали аналитики.
https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html
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новости - туризм, европа, нижний новгород, казань
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Нижний Новгород, Казань
Исследование показало рост числа россиян, планирующих поездку в Европу

Половина планирующих летом поездку за рубеж россиян отправится в Европу

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Города мира. Стамбул . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порядка 16,7% россиян из тех, кто планирует этим летом отправиться за рубеж (37%), намерены поехать в Европу, это на треть больше, чем годом ранее, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"На данный момент 37% россиян отправятся за границу, интересно, что 16,7% из них посетят Европу, что на треть больше, чем в 2024 году", - сообщили в сервисе.
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Топ зарубежных направлений возглавляет Стамбул: в турецком городе оформлено 6,2% бронирований, что тем не менее на треть меньше прошлого года, говорится в исследовании.
"Вторую строчку списка занял Париж с долей 4,3% (рост на 20%), третью — Милан, куда отправится 3,2% российских туристов (+7% за год). В пятёрке также оказались Рим (доля 3,0%) и Ницца (2,1%). Популярность столицы Италии увеличилась на 58%, а города на лазурном берегу - в 2 раза", - сообщили в сервисе.
Отмечается, что самым популярным городом в России для летних отпусков стал Санкт-Петербург: 21,1% путешественников уже забронировали там отели; за год спрос на отдых в Северной столице вырос на 18%. "Второе место занял Сочи, куда поедут 11,8% туристов, что, однако, на четверть меньше, чем прошлым летом. Замыкает тройку лидеров Москва с долей 7,8%, интерес к столице вырос на 7%", - указали в сервисе.
Кроме того, в список востребованных направлений вошли Калининград (доля - 4,4%), Нижний Новгород (3,4%), Казань (3,2%), Владивосток (1,8%), Махачкала (1,6%), Зеленоградск (1,4%) и Южно-Сахалинск (1,4%). "По сравнению с прошлым годом серьёзно увеличилась популярность летнего отдыха в Нижнем Новгороде и Махачкале: в обоих городах уже забронировано в 2 раза больше отелей. Спрос на жильё в Казани вырос на 28%, а в Южно-Сахалинске - на 25%. Интерес к другим городам практически не изменился", - рассказали аналитики.
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