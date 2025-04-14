https://ria.ru/20250414/espch-2011091325.html

Бережная выиграла суд против Украины, заявил депутат Рады Дубинский

Бережная выиграла суд против Украины, заявил депутат Рады Дубинский - РИА Новости, 14.04.2025

Бережная выиграла суд против Украины, заявил депутат Рады Дубинский

Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против Украины, сообщил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:17:00+03:00

2025-04-14T10:17:00+03:00

2025-04-14T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск против Украины, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению с государственной измене. Соломенский районный суд Киева в декабре 2024 года приговорил ее к 14 годам заключения с конфискацией имущества. По данным экс-депутата Рады Олега Царёва, она занималась защитой прав политзаключённых и русскоязычного населения. "Политзаключенная режима Зеленского Елена Бережная выиграла в ЕСПЧ иск против Украины... Елена передает всем привет и призыв держаться и бороться", - говорится в сообщении. Ранее киевские власти обвинили правозащитницу в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке материалов для антиукраинских выступлений в ООН. Международные организации неоднократно требовали её освобождения, но безуспешно.

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011066430.html

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

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в мире, украина, киев, александр дубинский, олег царев, европейский суд по правам человека (еспч), верховная рада украины, оон