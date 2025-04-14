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В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025
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11:06 14.04.2025 (обновлено: 12:00 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/es-2011103311.html
В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского
В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025
В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского
На улицах Будапешта к старту опроса населения о приеме Украины в Евросоюз появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:06:00+03:00
2025-04-14T12:00:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
манфред вебер
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. На улицах Будапешта к старту опроса населения о приеме Украины в Евросоюз появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера, передает корреспондент РИА Новости. Подпись гласит: "Опрос о членстве Украины в ЕС. Мы не позволим принять решение без нас!". В агитационном ролике, который венгерское правительство запустило перед опросом, говорится о планах Брюсселя принять Украину в Евросоюз в ускоренном режиме, за что в конечном итоге должны будут заплатить европейцы, в том числе и венгры. С сегодняшнего дня в Венгрии проходит опрос, участники которого должны ответить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС. Анкеты c этим единственным вопросом рассылают по почте, ответить можно "да" или "нет". Опрос продлится до 20 июня, после чего его результаты отправят в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Как заявлял премьер-министр Виктор Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Кроме того, подчеркивал Орбан, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, утверждал премьер.
https://ria.ru/20250409/ek-2010333874.html
https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Манфред Вебер, Евросоюз
В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского

В Будапеште появились плакаты с Зеленским в связи с опросом о приеме Киева в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. На улицах Будапешта к старту опроса населения о приеме Украины в Евросоюз появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера, передает корреспондент РИА Новости.
Подпись гласит: "Опрос о членстве Украины в ЕС. Мы не позволим принять решение без нас!".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС
9 апреля, 19:06
В агитационном ролике, который венгерское правительство запустило перед опросом, говорится о планах Брюсселя принять Украину в Евросоюз в ускоренном режиме, за что в конечном итоге должны будут заплатить европейцы, в том числе и венгры.
С сегодняшнего дня в Венгрии проходит опрос, участники которого должны ответить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС. Анкеты c этим единственным вопросом рассылают по почте, ответить можно "да" или "нет". Опрос продлится до 20 июня, после чего его результаты отправят в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Как заявлял премьер-министр Виктор Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Кроме того, подчеркивал Орбан, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, утверждал премьер.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Они повсюду". В ЕС увидели реальную угрозу от Украины
8 апреля, 16:02
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенМанфред ВеберЕвросоюз
 
 
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