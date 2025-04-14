https://ria.ru/20250414/es-2011103311.html

В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского

В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025

В Будапеште появились плакаты с изображениями Зеленского

На улицах Будапешта к старту опроса населения о приеме Украины в Евросоюз появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:06:00+03:00

2025-04-14T11:06:00+03:00

2025-04-14T12:00:00+03:00

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владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. На улицах Будапешта к старту опроса населения о приеме Украины в Евросоюз появились плакаты с изображениями Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфреда Вебера, передает корреспондент РИА Новости. Подпись гласит: "Опрос о членстве Украины в ЕС. Мы не позволим принять решение без нас!". В агитационном ролике, который венгерское правительство запустило перед опросом, говорится о планах Брюсселя принять Украину в Евросоюз в ускоренном режиме, за что в конечном итоге должны будут заплатить европейцы, в том числе и венгры. С сегодняшнего дня в Венгрии проходит опрос, участники которого должны ответить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС. Анкеты c этим единственным вопросом рассылают по почте, ответить можно "да" или "нет". Опрос продлится до 20 июня, после чего его результаты отправят в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Как заявлял премьер-министр Виктор Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Кроме того, подчеркивал Орбан, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, утверждал премьер.

https://ria.ru/20250409/ek-2010333874.html

https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, евросоюз