СМИ: ЕС и Британия подпишут соглашение об обороне на саммите в мае
FT: ЕС и Британия планируют подписать соглашение об обороне на саммите в мае
© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение об обеспечении обороны и безопасности на саммите ЕС и Британии в мае на фоне угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку остальных государств-членов НАТО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.
Financial Times 9 апреля написала, что оборонные и технологические компании Великобритании обратились в письме к премьеру Великобритании Киру Стармеру и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом активизировать усилия по заключению нового пакта о безопасности между властями в Лондоне и Брюсселе. Представители аэрокосмических, технологических и промышленных лоббистских групп в письме британскому премьеру и главе Европейской комиссии высказались за подписание соглашения на саммите ЕС и Британии 19 мая.
"Послы ЕС встретились в пятницу в рамках подготовки к саммиту (19 мая - ред.), и четыре дипломата заявили, что большинство столиц призвали к подписанию соглашения об обеспечении обороны и безопасности в дополнение к более широкому заявлению о геополитических проблемах. Глобальные беспорядки, вызванные администрацией Трампа, усиливают решимость ЕС подписать с Великобританией пакт об обороне и безопасности, который позволит британским оружейным компаниям участвовать в совместных закупках вооружений", - отмечает издание.
Согласно данным газеты, Европейская комиссия подготовила данный документ как необходимое условие для участия Великобритании в программе займов на 150 миллиардов евро для обеспечения обороны стран Евросоюза. Издание добавляет, что страны ЕС также стремятся заключить два соглашения с Великобританией в сферах энергетики, миграции и рыболовства.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.