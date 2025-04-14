Рейтинг@Mail.ru
Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 14.04.2025 (обновлено: 15:50 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/dal-2011173708.html
Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест
Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест - РИА Новости, 14.04.2025
Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест
Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест местную жительницу Александру Дроздову, в ссоре ранившую ножом своего знакомого, сообщила... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:46:00+03:00
2025-04-14T15:50:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
александр пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011145701_0:367:517:658_1920x0_80_0_0_6fcc7b1bac1f923b3274ab397f2c6811.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест местную жительницу Александру Дроздову, в ссоре ранившую ножом своего знакомого, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию, она стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте. Как уточняет судебная пресс-служба, Дроздовой предъявили обвинение по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после ее задержания в субботу. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Дроздовой домашний арест сроком по 11.06.2025", – говорится в сообщении. При этом Дроздовой запрещено выходить из квартиры, общаться с участниками уголовного дела, а также использовать телефон, интернет и почтовую связь. В субботу театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актёра на премьере спектакля "Театральный роман" вышел его коллега. Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
https://ria.ru/20250413/peterburg-2011031669.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011145701_0:281:517:669_1920x0_80_0_0_5ca0b13a6e1165df542d02aeaacadd0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, александр пушкин
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Пушкин
Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест

Обвиняемую в нападении на актера Даля Дроздову отправили под домашний арест

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramАлександра Дроздова, ранившая во время ссоры актера Илью Деля, в зале суда
Александра Дроздова, ранившая во время ссоры актера Илью Деля, в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Александра Дроздова, ранившая во время ссоры актера Илью Деля, в зале суда
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест местную жительницу Александру Дроздову, в ссоре ранившую ножом своего знакомого, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию, она стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте.
Как уточняет судебная пресс-служба, Дроздовой предъявили обвинение по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после ее задержания в субботу.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Дроздовой домашний арест сроком по 11.06.2025", – говорится в сообщении.
При этом Дроздовой запрещено выходить из квартиры, общаться с участниками уголовного дела, а также использовать телефон, интернет и почтовую связь.
В субботу театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актёра на премьере спектакля "Театральный роман" вышел его коллега.
Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
Актер Илья Дель - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на актера Деля
13 апреля, 18:39
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала