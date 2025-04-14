https://ria.ru/20250414/dal-2011173708.html

Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест

Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест - РИА Новости, 14.04.2025

Подругу актера Деля, обвиняемую в нападении, отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест местную жительницу Александру Дроздову, в ссоре ранившую ножом своего знакомого, сообщила... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:46:00+03:00

2025-04-14T15:46:00+03:00

2025-04-14T15:50:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест местную жительницу Александру Дроздову, в ссоре ранившую ножом своего знакомого, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию, она стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте. Как уточняет судебная пресс-служба, Дроздовой предъявили обвинение по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после ее задержания в субботу. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Дроздовой домашний арест сроком по 11.06.2025", – говорится в сообщении. При этом Дроздовой запрещено выходить из квартиры, общаться с участниками уголовного дела, а также использовать телефон, интернет и почтовую связь. В субботу театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актёра на премьере спектакля "Театральный роман" вышел его коллега. Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".

https://ria.ru/20250413/peterburg-2011031669.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр пушкин