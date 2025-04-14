Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/belgiya-2011239414.html
В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины
В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины - РИА Новости, 14.04.2025
В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины
Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет раскритиковал двойные стандарты ЕС, государства-члены которого продолжают поставки оружия... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:06:00+03:00
2025-04-14T21:06:00+03:00
в мире
бельгия
брюссель
поль маньет
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_e577e4f72fef44894689101e65200415.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА новости. Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет раскритиковал двойные стандарты ЕС, государства-члены которого продолжают поставки оружия Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди палестинцев. "Защищать Украину, но оставлять палестинцев погибать под израильскими бомбардировками - это невыносимое лицемерие", - написал политик, слова которого приводит издание Soir. По мнению главы Соцпартии Бельгии, необходимо не только ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, но и принять против него экономические санкции. Он также выступил против перенаправления на военные нужды средств, предусмотренных для развития регионов, борьбы с климатическими изменениями и социальной политики, в связи с планом ЕС по перевооружению."Мы, социалисты, являемся убежденными пацифистами, но понимаем, что в нынешних условиях Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Это означает и инвестировать в собственную оборону, но не любой ценой", - говорится в обращении Маньета к своим сторонникам.По его словам, нельзя сокращать бюджет Евросоюза на помощь "отстающим" регионам или на климатические проекты ради финансирования новых оборонных расходов. Маньет полагает, что вместо этого можно заставить платить "самых богатых, транснациональные корпорации, банки, получающие неприличные доходы".Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250408/belgija-2010064504.html
https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_1:0:500:374_1920x0_80_0_0_dceccb3a93d09ddf8597fcb5157c6433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, брюссель, поль маньет, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Бельгия, Брюссель, Поль Маньет, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины

Бельгийский политик Маньет: ЕС защищает Украину, но не жалеет палестинцев

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА новости. Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет раскритиковал двойные стандарты ЕС, государства-члены которого продолжают поставки оружия Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди палестинцев.
"Защищать Украину, но оставлять палестинцев погибать под израильскими бомбардировками - это невыносимое лицемерие", - написал политик, слова которого приводит издание Soir.
По мнению главы Соцпартии Бельгии, необходимо не только ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, но и принять против него экономические санкции.
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Бельгия выделила Украине миллиард евро
8 апреля, 16:53
Он также выступил против перенаправления на военные нужды средств, предусмотренных для развития регионов, борьбы с климатическими изменениями и социальной политики, в связи с планом ЕС по перевооружению.
"Мы, социалисты, являемся убежденными пацифистами, но понимаем, что в нынешних условиях Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Это означает и инвестировать в собственную оборону, но не любой ценой", - говорится в обращении Маньета к своим сторонникам.
По его словам, нельзя сокращать бюджет Евросоюза на помощь "отстающим" регионам или на климатические проекты ради финансирования новых оборонных расходов. Маньет полагает, что вместо этого можно заставить платить "самых богатых, транснациональные корпорации, банки, получающие неприличные доходы".
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
 
В миреБельгияБрюссельПоль МаньетУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала