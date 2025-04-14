В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины
Бельгийский политик Маньет: ЕС защищает Украину, но не жалеет палестинцев
Бельгийский флаг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА новости. Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет раскритиковал двойные стандарты ЕС, государства-члены которого продолжают поставки оружия Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди палестинцев.
"Защищать Украину, но оставлять палестинцев погибать под израильскими бомбардировками - это невыносимое лицемерие", - написал политик, слова которого приводит издание Soir.
По мнению главы Соцпартии Бельгии, необходимо не только ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, но и принять против него экономические санкции.
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Он также выступил против перенаправления на военные нужды средств, предусмотренных для развития регионов, борьбы с климатическими изменениями и социальной политики, в связи с планом ЕС по перевооружению.
"Мы, социалисты, являемся убежденными пацифистами, но понимаем, что в нынешних условиях Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. Это означает и инвестировать в собственную оборону, но не любой ценой", - говорится в обращении Маньета к своим сторонникам.
По его словам, нельзя сокращать бюджет Евросоюза на помощь "отстающим" регионам или на климатические проекты ради финансирования новых оборонных расходов. Маньет полагает, что вместо этого можно заставить платить "самых богатых, транснациональные корпорации, банки, получающие неприличные доходы".
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.