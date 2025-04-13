Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 13.04.2025 (обновлено: 23:57 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html
В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России
В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России - РИА Новости, 13.04.2025
В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России
Владимир Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу альтернативный план по Украине, подразумевающий продолжение боевых действий против России и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:53:00+03:00
2025-04-13T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009780691_107:271:2811:1792_1920x0_80_0_0_099fd22cc25beac4dbacb54f6b4330f9.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу альтернативный план по Украине, подразумевающий продолжение боевых действий против России и ввод иностранных войск, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить войну — т.е. создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ", — говорится в публикации.В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.В четверг агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
https://ria.ru/20250413/rossiya-2011015436.html
украина
россия
сша
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009780691_364:193:2569:1847_1920x0_80_0_0_e3eab337573a22982844072ca137c275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, великобритания, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Великобритания, Франция
В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России

Дубинский: Зеленский хочет предложить Трампу план, затягивающий конфликт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу альтернативный план по Украине, подразумевающий продолжение боевых действий против России и ввод иностранных войск, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить войну — т.е. создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции
Вчера, 19:58
В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.
В четверг агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.
Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Не смогли". На Западе указали на грандиозный просчет в отношении России
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВеликобританияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала