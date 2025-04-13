https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России

В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России - РИА Новости, 13.04.2025

В Раде раскрыли подлую затею Зеленского в отношении России

Владимир Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу альтернативный план по Украине, подразумевающий продолжение боевых действий против России и... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:53:00+03:00

2025-04-13T20:53:00+03:00

2025-04-13T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу альтернативный план по Украине, подразумевающий продолжение боевых действий против России и ввод иностранных войск, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить войну — т.е. создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ", — говорится в публикации.В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.В четверг агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.

https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, великобритания, франция