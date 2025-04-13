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В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
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12:01 13.04.2025 (обновлено: 12:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html
В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа
В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:01:00+03:00
2025-04-13T12:56:00+03:00
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео его комментария опубликовали в Telegram-канале репортера.&quot;Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться&quot;, — сказал пресс-секретарь российского лидера.Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа — это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров России и США.Другие заявления Пескова:В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010880321.html
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"Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа
"Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, В мире

В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео его комментария опубликовали в Telegram-канале репортера.
«

"Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа — это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров России и США.
Другие заявления Пескова:
  • ожидания общественности и журналистов от встречи Путина и Трампа граничат с максимализмом, ситуация сложнее, нужно время;
  • обмен визитами спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Уиткоффа — очень надежный канал для лидеров России и США для доведения позиций друг друга;
  • обмен визитами спецпредставителей стал почти регулярным;
  • лидеры России и США по сообщениям, которые передаются спецпредставителями, могут судить о реальном положении дел;
  • отношения Москвы и Вашингтона развиваются очень хорошо;
  • между Россией и США ведутся контакты по линии специальных служб, по линии МИД и Госдепартамента;
  • Москва и Вашингтон идут по пути налаживания отношений, предстоит сделать еще много шагов;
  • Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен отношениям при администрации Джо Байдена;
  • с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США связано очень много нюансов;
  • сиюминутных результатов возобновления диалога двух стран ждать невозможно, проблемы слишком сложные;
  • путь реанимации отношений России и США состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы взаимного доверия.
В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффДмитрий ПесковВ мире
 
 
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