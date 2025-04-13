https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html

В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа

В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:01:00+03:00

2025-04-13T12:01:00+03:00

2025-04-13T12:56:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010981164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d409db09996cfb34dde24b31874f9baf.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео его комментария опубликовали в Telegram-канале репортера."Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", — сказал пресс-секретарь российского лидера.Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа — это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров России и США.Другие заявления Пескова:В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010880321.html

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010908744.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа "Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа 2025-04-13T12:01 true PT0M21S

"Все движется очень хорошо". Песков о российско-американском диалоге "Все движется очень хорошо" - Песков о том, как развивается российско-американский диалог. 2025-04-13T12:01 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, дмитрий песков, в мире