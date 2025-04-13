В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео его комментария опубликовали в Telegram-канале репортера.
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"Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
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Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа — это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров России и США.
Другие заявления Пескова:
- ожидания общественности и журналистов от встречи Путина и Трампа граничат с максимализмом, ситуация сложнее, нужно время;
- обмен визитами спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Уиткоффа — очень надежный канал для лидеров России и США для доведения позиций друг друга;
- обмен визитами спецпредставителей стал почти регулярным;
- лидеры России и США по сообщениям, которые передаются спецпредставителями, могут судить о реальном положении дел;
- отношения Москвы и Вашингтона развиваются очень хорошо;
- между Россией и США ведутся контакты по линии специальных служб, по линии МИД и Госдепартамента;
- Москва и Вашингтон идут по пути налаживания отношений, предстоит сделать еще много шагов;
- Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен отношениям при администрации Джо Байдена;
- с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США связано очень много нюансов;
- сиюминутных результатов возобновления диалога двух стран ждать невозможно, проблемы слишком сложные;
- путь реанимации отношений России и США состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы взаимного доверия.
В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.