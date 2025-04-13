Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов

Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Главной целью операции являлся разгром немецких войск в западной части Венгрии и освобождение столицы Австрии — Вены.
Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Главной целью операции являлся разгром немецких войск в западной части Венгрии и освобождение столицы Австрии — Вены.
В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.
Всего группировка советских войск насчитывала 639 тысяч человек.
В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.
Всего группировка советских войск насчитывала 639 тысяч человек.
Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" а также часть сил группы армий "Ф". На тот период в регионе располагалось примерно 410 тысяч фашистских военнослужащих.
На фото: немецкие реактивные шестиствольные минометы Nebelwerfer 41, захваченные в Вене.
Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" а также часть сил группы армий "Ф". На тот период в регионе располагалось примерно 410 тысяч фашистских военнослужащих.
На фото: немецкие реактивные шестиствольные минометы Nebelwerfer 41, захваченные в Вене.
Четвертого апреля войска 2-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что значительно осложнило наступление освободительных сил
Четвертого апреля войска 2-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что значительно осложнило наступление освободительных сил
С помощью огня танковых орудий и круглосуточного давления на противника, советские войска сумели пробить немецкую оборону канала.
На фото: советские саперы наводят переправу через Дунайский канал в центре города Вены.
С помощью огня танковых орудий и круглосуточного давления на противника, советские войска сумели пробить немецкую оборону канала.
На фото: советские саперы наводят переправу через Дунайский канал в центре города Вены.
На фото: солдаты 4-й Гвардейской армии во время боя за Дунайский канал в Вене.
На фото: солдаты 4-й Гвардейской армии во время боя за Дунайский канал в Вене.
Немецкие войска плотно перекрывали улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.
На фото: зрительный зал венского оперного театра после бомбежки.
Немецкие войска плотно перекрывали улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.
На фото: зрительный зал венского оперного театра после бомбежки.
В ходе решительных наступательных действий 13 апреля к 14 часам дня войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.
В ходе решительных наступательных действий 13 апреля к 14 часам дня войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.
В результате операции советские войска успешно очистили от немецкой армии территорию Венгрии, а также освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.
В результате операции советские войска успешно очистили от немецкой армии территорию Венгрии, а также освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.
Жители освобожденной Вены оперативно приступили к восстановлению города, который значительно пострадал во время фашисткой оккупации.
На фото: монахини убирают улицу после артобстрела и бомбардировки возле Собора Святого Стефана в Вене.
Жители освобожденной Вены оперативно приступили к восстановлению города, который значительно пострадал во время фашисткой оккупации.
На фото: монахини убирают улицу после артобстрела и бомбардировки возле Собора Святого Стефана в Вене.
На фото: первый советский комендант Вены генерал-лейтенант Алексей Благодатов беседует с рабочими, приступившими к восстановлению разрушенного здания оперы.
На фото: первый советский комендант Вены генерал-лейтенант Алексей Благодатов беседует с рабочими, приступившими к восстановлению разрушенного здания оперы.
За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей Красной армии удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".
За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей Красной армии удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".