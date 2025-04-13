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Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов - РИА Новости, 13.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 13.04.2025 (обновлено: 08:06 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vov-2006288755.html
Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов
Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов - РИА Новости, 13.04.2025
Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов
Венская стратегическая наступательная операция советских войск является одним из важнейших событий в ходе кампании по освобождению Европы. В результате операции советские войска нанесли сокрушительный удар по фашистским войскам в Венгрии. Архивные фотографии с храбрыми участниками боев — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ссср
вена
австрия
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, великая отечественная война (1941-1945), ссср, вена, австрия
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, история, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР, Вена, Австрия

Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов

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Венская стратегическая наступательная операция советских войск является одним из важнейших событий в ходе кампании по освобождению Европы. В результате операции советские войска нанесли сокрушительный удар по фашистским войскам в Венгрии. Архивные фотографии с храбрыми участниками боев — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Главной целью операции являлся разгром немецких войск в западной части Венгрии и освобождение столицы Австрии — Вены.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Главной целью операции являлся разгром немецких войск в западной части Венгрии и освобождение столицы Австрии — Вены.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.

Всего группировка советских войск насчитывала 639 тысяч человек.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.

Всего группировка советских войск насчитывала 639 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" а также часть сил группы армий "Ф". На тот период в регионе располагалось примерно 410 тысяч фашистских военнослужащих.

На фото: немецкие реактивные шестиствольные минометы Nebelwerfer 41, захваченные в Вене.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" а также часть сил группы армий "Ф". На тот период в регионе располагалось примерно 410 тысяч фашистских военнослужащих.

На фото: немецкие реактивные шестиствольные минометы Nebelwerfer 41, захваченные в Вене.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Борис Антонов | Перейти в медиабанк

Четвертого апреля войска 2-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что значительно осложнило наступление освободительных сил

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

Четвертого апреля войска 2-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что значительно осложнило наступление освободительных сил

© РИА Новости / Борис Антонов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Антонов | Перейти в медиабанк

С помощью огня танковых орудий и круглосуточного давления на противника, советские войска сумели пробить немецкую оборону канала.

На фото: советские саперы наводят переправу через Дунайский канал в центре города Вены.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

С помощью огня танковых орудий и круглосуточного давления на противника, советские войска сумели пробить немецкую оборону канала.

На фото: советские саперы наводят переправу через Дунайский канал в центре города Вены.

© РИА Новости / Борис Антонов
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

На фото: солдаты 4-й Гвардейской армии во время боя за Дунайский канал в Вене.

Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков

На фото: солдаты 4-й Гвардейской армии во время боя за Дунайский канал в Вене.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
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6 из 12
© РИА Новости / Борис Антонов | Перейти в медиабанк

Немецкие войска плотно перекрывали улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.

На фото: зрительный зал венского оперного театра после бомбежки.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

Немецкие войска плотно перекрывали улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.

На фото: зрительный зал венского оперного театра после бомбежки.

© РИА Новости / Борис Антонов
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В ходе решительных наступательных действий 13 апреля к 14 часам дня войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков

В ходе решительных наступательных действий 13 апреля к 14 часам дня войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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8 из 12
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

В результате операции советские войска успешно очистили от немецкой армии территорию Венгрии, а также освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.

Отправка на Родину поезда с советскими воинами после освобождения Австрии от немецко-фашистских захватчиков

В результате операции советские войска успешно очистили от немецкой армии территорию Венгрии, а также освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Антонов | Перейти в медиабанк

Жители освобожденной Вены оперативно приступили к восстановлению города, который значительно пострадал во время фашисткой оккупации.

На фото: монахини убирают улицу после артобстрела и бомбардировки возле Собора Святого Стефана в Вене.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

Жители освобожденной Вены оперативно приступили к восстановлению города, который значительно пострадал во время фашисткой оккупации.

На фото: монахини убирают улицу после артобстрела и бомбардировки возле Собора Святого Стефана в Вене.

© РИА Новости / Борис Антонов
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: первый советский комендант Вены генерал-лейтенант Алексей Благодатов беседует с рабочими, приступившими к восстановлению разрушенного здания оперы.

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

На фото: первый советский комендант Вены генерал-лейтенант Алексей Благодатов беседует с рабочими, приступившими к восстановлению разрушенного здания оперы.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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11 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей Красной армии удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".

Освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков

За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей Красной армии удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".

© РИА Новости / Ольга Ландер
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12 из 12
 
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