https://ria.ru/20250413/vostok-2010984815.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 130 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:18:00+03:00

2025-04-13T12:18:00+03:00

2025-04-13T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 130 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки, сообщает Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное Донецкой Народной Республики, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)