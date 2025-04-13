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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vostok-2010984815.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 130 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:18:00+03:00
2025-04-13T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 130 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки, сообщает Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное Донецкой Народной Республики, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 130 военных и САУ Krab в зоне группировки "Восток"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 130 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне действия группировки, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное Донецкой Народной Республики, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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