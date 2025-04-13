https://ria.ru/20250413/ukraina-2010908744.html

"План Келлога": в США для Украины больше не осталось "хороших полицейских"

"План Келлога": в США для Украины больше не осталось "хороших полицейских" - РИА Новости, 13.04.2025

"План Келлога": в США для Украины больше не осталось "хороших полицейских"

Концовка недели выдалась для Украины тяжелой. Она внезапно потеряла в Вашингтоне последнего "хорошего полицейского". Во всяком случае, именно так в Киеве долго... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:04:00+03:00

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Концовка недели выдалась для Украины тяжелой. Она внезапно потеряла в Вашингтоне последнего "хорошего полицейского". Во всяком случае, именно так в Киеве долго пытались представить спецпосланника президента США по вопросам Украины, отставного генерала Кита Келлога. Особенно в сравнении с другим представителем этой же команды, которого украинцы давно уже определили как "плохого полицейского", — Стивом Уиткоффом.Напомним, когда только было объявлено, что Дональд Трамп намерен поручить Келлогу украинское направление, киевские пропагандисты буквально пищали от восторга, заявляя: "Среди всех возможных кандидатов его назначение выглядит как хорошая история. Келлог — своего рода "ястреб" относительно России". Приводились радостные истории о роли дочери Келлога в поддержке Украины и вспоминались его частные поездки в Киев.И наоборот, спецпосланник президента США Стив Уиткофф демонизировался украинской пропагандой и расценивался чуть ли не как "агент Москвы". Дошло до того, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский публично обвинил Уиткоффа в распространении "нарративов Кремля" и сказал, что заявления американца ему "очень мешают". А представители команды Зеленского даже потребовали (да-да, именно потребовали) от Трампа уволить своего представителя.К концу минувшей недели убежденность киевских политиков в том, что Трамп сознательно поручил заниматься Украиной "хорошему и плохому полицейским", только окрепла. Дело в том, что в пятницу агентство Reuters опубликовало "инсайд" о встрече президента США со своими спецпосланниками. Согласно многочисленным источникам агентства, Уиткофф убеждал Трампа в необходимости выбрать стратегию признания российской принадлежности четырех "спорных" (с западной точки зрения) регионов ради заключения мира. И якобы против этого выступил Келлог, заявивший о том, что Киев никогда не согласится на такой вариант.Эта статья появилась в тот самый момент, когда Уиткофф уже встречался с Владимиром Путиным в Петербурге, и, соответственно, только подогрела истерику, которая царила в украинских СМИ, окончательно уверовавших в то, что Келлог остается для них единственной надеждой и опорой.Но прошло всего несколько часов — и на сайте британской The Times (а позже и в печатной версии этой газеты) появилось интервью с Келлогом, который открыто предложил "разделить Украину" фактически на несколько зон оккупации. Причем он даже провел параллели с дележом нацистской Германии по итогам Второй мировой войны. Это был удар ниже пояса для киевской пропаганды! Вдруг оказалось, что "хороших полицейских" для Украины в Белом доме больше не осталось!Сам Келлог, столкнувшись с бешеным резонансом, попытался сдать назад, опубликовав в своих соцсетях неуклюжее "опровержение", которое по большому счету только подтвердило публикацию газеты. "Я НЕ имел в виду раздел Украины", — написал спецпосланник. Он пояснил, что вел речь о "зонах ответственности союзных сил", которые будут введены на Украину по итогам мирного соглашения. Как будто это значительно меняет смысл сказанного.В любом случае Келлогу досталось и от украинцев, и от западных сторонников войны "до последнего украинца". Его традиционно обвинили в "зраде". А британский боевик Шон Пиннер, воевавший на стороне ВСУ, приговоренный в ДНР к смертной казни и позже освобожденный Россией при обмене пленными, заявил, что предложение Келлога "просто отдает победу Путину".Конечно, это явное преувеличение. "План Келлога" не может удовлетворить Россию по той простой причине, что он предусматривает ввод на территорию Правобережной Украины воинских подразделений Британии и Франции. А российская сторона не раз устами наших высших деятелей объясняла, что мы не намерены принимать такой вариант. На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров специально для американских блогеров разложил по полочкам, почему Москва "ни при каких условиях" не согласится на "присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле".Аналогии с разделом нацистской Германии по итогам Второй мировой, которые проводит Келлог, справедливы в оценке сущности современной Украины, но тоже хромают. Все-таки тогда поверженный рейх делили державы-победительницы. Ну разве что Франция была отнесена к таковым с большой натяжкой, что резонно вызвало удивление у подписавших капитуляцию немцев. "Как, и эти нас тоже победили?" — якобы воскликнул фельдмаршал Кейтель, увидев на церемонии французов.Вот и сейчас хочется спросить Келлога: кого победили британцы и французы, которым он хочет передать под контроль (ну или "под ответственность", если посчитать пояснения отставного генерала принципиальными) огромную часть Украины? Мы прекрасно понимаем планы Парижа и Лондона, которые надеются на бесконечную войну против России руками украинцев. Газета The Daily Telegraph на днях предельно откровенно признала, ссылаясь на источники в британском правительстве, что цель ввода европейских войск заключается лишь в том, чтобы обучить и перевооружить украинскую армию для дальнейшей войны против нас. Мы же заинтересованы в установлении прочного мира, а единственной возможностью для этого будет устранение первопричин конфликта, к которым, между прочим, относится и "натоизация" Украины, что подспудно предусматривает и "план Келлога".Главная проблема, которая обязательно будет сопровождать весь мирный процесс в этом регионе, заключается во взаимном недоверии. Мы помним, как Украина демонстративно плевала на минские договоренности и как те, кто должны были наблюдать за их соблюдением, закрывали глаза на нарушения. Мы видим, как киевский режим относится к мораторию на нанесение ударов по энергетическим объектам сейчас.Келлог в своем интервью вполне резонно утверждает, что соблюдение перемирия вдоль линии соприкосновения сторон довольно легко контролировать. Но неужто мы не понимаем, как будут реагировать условные франко-британские оккупанты на обстрелы российской территории из подконтрольных им районов? Можно подумать, они будут наносить ракетные или артиллерийские удары по украинским нарушителям режима прекращения огня! В лучшем случае закроют на это глаза, в худшем — вступят в прямое столкновение с нашей армией, которая будет отвечать на провокации. А дальше, как мы понимаем, недалека и новая мировая война — между ядерными державами!К примеру, Россия и сейчас скрупулезно мониторит все нарушения Украиной моратория на обстрелы объектов энергетики, передавая соответствующие отчеты в США. Мы часто слышим осуждение провокаторов со стороны Запада? Неужто кто-то думает, что при реализации "плана Келлога" что-то изменится к лучшему?Да, идеи, озвучиваемые американской стороной, — это серьезный шаг вперед на долгом пути к миру на Украине. Конечно, мы должны приветствовать любую инициативу, которая сдвигает с мертвой точки закостеневшее представление Запада о возможных итогах этого конфликта, сводившееся до сих пор лишь к бредовой идее "поражения России на поле боя". Но Вашингтон должен понять, что все мы не заинтересованы в интернационализации этого конфликта и прямом втягивании в него стран НАТО, что может привести к нежелательным последствиям для всей планеты.Так что американцы начали путь в верном направлении, как минимум начав понимать неизбежность признания за Россией Донбасса, Крыма и Новороссии. Но это лишь начало пути.

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аналитика, украина, россия, сша, кит келлог, стив уиткофф, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины