Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
Россия передает США данные о нарушении Украиной 30-дневного моратория на удары
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская сторона передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
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"Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима", — сказал он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение.
Но, несмотря на это, киевский режим продолжает регулярно атаковать энергоинфраструктуру. Как отметил сегодня Полищук в беседе с РИА Новости, с момента достижения договоренности о моратории ВСУ нарушили его более 60 раз.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.