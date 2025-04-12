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Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары - РИА Новости, 12.04.2025
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09:12 12.04.2025 (обновлено: 11:40 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары - РИА Новости, 12.04.2025
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
Российская сторона передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:12:00+03:00
2025-04-12T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская сторона передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима", — сказал он.Дипломат напомнил, что Москва фиксирует все случаи нарушения моратория Киевом.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение.Но, несмотря на это, киевский режим продолжает регулярно атаковать энергоинфраструктуру. Как отметил сегодня Полищук в беседе с РИА Новости, с момента достижения договоренности о моратории ВСУ нарушили его более 60 раз.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250412/mid-2010850783.html
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россия, сша, украина, в мире
Россия, США, Украина, В мире
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары

Россия передает США данные о нарушении Украиной 30-дневного моратория на удары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская сторона передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«
"Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима", — сказал он.
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В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергобъектам
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Дипломат напомнил, что Москва фиксирует все случаи нарушения моратория Киевом.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение.
Но, несмотря на это, киевский режим продолжает регулярно атаковать энергоинфраструктуру. Как отметил сегодня Полищук в беседе с РИА Новости, с момента достижения договоренности о моратории ВСУ нарушили его более 60 раз.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
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