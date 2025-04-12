https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары

Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары - РИА Новости, 12.04.2025

Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары

Российская сторона передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:12:00+03:00

2025-04-12T09:12:00+03:00

2025-04-12T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская сторона передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима", — сказал он.Дипломат напомнил, что Москва фиксирует все случаи нарушения моратория Киевом.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение.Но, несмотря на это, киевский режим продолжает регулярно атаковать энергоинфраструктуру. Как отметил сегодня Полищук в беседе с РИА Новости, с момента достижения договоренности о моратории ВСУ нарушили его более 60 раз.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.

https://ria.ru/20250412/mid-2010850783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, в мире