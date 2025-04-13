Оппозиция в Турции рассказала о собранных подписях за проведение выборов
Оппозиция в Турции рассказала о собранных подписях за освобождение Имамоглу
© AP Photo / Khalil HamraПротестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) утверждает, что собрала более 10 миллионов подписей своих сторонников, требующих досрочных президентских выборов и освобождения арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Кампания по сбору подписей стартовала в конце марта, участники требуют досрочных выборов президента и освобождения Имамоглу из-под стражи на время следствия.
"В рамках кампании мы собрали уже более 10 миллионов подписей", - заявил глава стамбульского отделения партии Озгюр Челик телеканалу Halk TV.
Власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня, следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP же планирует собрать порядка 28 миллионов подписей - столько голосов получил нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган на последних выборах.
Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу 7 апреля подали апелляцию на его арест. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа.