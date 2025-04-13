https://ria.ru/20250413/torgovlya-2011017587.html

США заявили о начале "мягкого диалога" с Китаем по вопросам торговли

США заявили о начале "мягкого диалога" с Китаем по вопросам торговли - РИА Новости, 13.04.2025

США заявили о начале "мягкого диалога" с Китаем по вопросам торговли

Между США и Китаем начался "мягкий" диалог по вопросам торговли через посредников, заявил американский министр торговли Говард Лютник в эфире телеканала ABC... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T16:51:00+03:00

2025-04-13T16:51:00+03:00

2025-04-13T17:22:00+03:00

в мире

китай

сша

си цзиньпин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Между США и Китаем начался "мягкий" диалог по вопросам торговли через посредников, заявил американский министр торговли Говард Лютник в эфире телеканала ABC News."У нас происходят, я бы сказал, мягкие заходы, вы знаете, через посредников",— отметил он, отвечая на вопрос о взаимодействии Пекина и Вашингтона по теме торговли.По словам Лютника, американские власти ожидают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут разобраться с нынешними противоречиями."У Дональда Трампа мяч. <...> Он знает, как играть в эту игру. Он знает, как иметь дело с председателем Си", — добавил министр.Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, в свою очередь, сообщил о зарождении процесса по обсуждению торговых отношений между двумя странами. Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. До этого США уже ввели 20-процентные пошлины на импорт из Китая. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай — до 84. В среду Трамп заявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов, а в четверг — до 145, а Пекин в ответ увеличил до 125. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости называл повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт