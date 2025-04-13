https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010963977.html
В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
В Таджикистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T07:33:00+03:00
2025-04-13T07:33:00+03:00
2025-04-13T14:47:00+03:00
таджикистан
в мире
худжанд
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010970334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b6b38a4e59a99f5567a6f52238ff67.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили.Толчки зафиксировали в 4:24 по времени UTC (7:24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением около двухсот тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Ранее в воскресенье новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме. Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 случилось у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010962994.html
таджикистан
худжанд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010970334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b09ca507a8a562726da8a638260ff66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, в мире, худжанд, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Таджикистан, В мире, Худжанд, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9