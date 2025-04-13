https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010963977.html

В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025

В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T07:33:00+03:00

2025-04-13T07:33:00+03:00

2025-04-13T14:47:00+03:00

таджикистан

в мире

худжанд

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили.Толчки зафиксировали в 4:24 по времени UTC (7:24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением около двухсот тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Ранее в воскресенье новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме. Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 случилось у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010962994.html

таджикистан

худжанд

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таджикистан, в мире, худжанд, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)