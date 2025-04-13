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В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
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07:33 13.04.2025 (обновлено: 14:47 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010963977.html
В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
В Таджикистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T07:33:00+03:00
2025-04-13T14:47:00+03:00
таджикистан
в мире
худжанд
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили.Толчки зафиксировали в 4:24 по времени UTC (7:24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением около двухсот тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Ранее в воскресенье новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме. Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 случилось у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010962994.html
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таджикистан, в мире, худжанд, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Таджикистан, В мире, Худжанд, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9

© Getty Images / Jeremy WoodhouseХуджанд, Таджикистан
Худжанд, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / Jeremy Woodhouse
Худжанд, Таджикистан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили.
Толчки зафиксировали в 4:24 по времени UTC (7:24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением около двухсот тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее в воскресенье новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме. Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 случилось у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
Папуа — Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
Вчера, 07:09
 
ТаджикистанВ миреХуджандЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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