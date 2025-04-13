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В США заявили, что не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций - РИА Новости, 13.04.2025
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22:32 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ssha-2011051827.html
В США заявили, что не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций
В США заявили, что не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций - РИА Новости, 13.04.2025
В США заявили, что не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций
Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:32:00+03:00
2025-04-13T22:32:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель страны Джеймисон Грир в интервью телеканалу CBS News. "Это не является частью данного плана… Китай продавал казначейские облигации на протяжении определенного времени. Это не совсем новое развитие событий", - сообщил он, говоря о возможной продаже Китаем американских долговых бумаг. По мнению американского торгпреда, США попали в зависимость от КНР, не получив при этом справедливого доступа на китайский рынок. Чиновник также указал, что Пекин предпринимает ответные шаги после введения Вашингтоном масштабных импортных пошлин, которые нацелены на снижение взаимозависимости, Штатам же необходимо обеспечить устойчивость своей экономики. Грир добавил, что в настоящее у президента США Дональда Трампа не запланировано никакого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, однако общение лидеров двух стран возможно "в определенный момент" в будущем. Ранее в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNN заявил, что между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250413/ssha-2011016025.html
https://ria.ru/20250413/kitaj-2011000025.html
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010424738.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В США заявили, что не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций

Торговый представитель Грир: США не добиваются продажи Китаем гособлигаций США

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая
Флаг США на фоне эмблемы Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель страны Джеймисон Грир в интервью телеканалу CBS News.
«
"Это не является частью данного плана… Китай продавал казначейские облигации на протяжении определенного времени. Это не совсем новое развитие событий", - сообщил он, говоря о возможной продаже Китаем американских долговых бумаг.
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По мнению американского торгпреда, США попали в зависимость от КНР, не получив при этом справедливого доступа на китайский рынок. Чиновник также указал, что Пекин предпринимает ответные шаги после введения Вашингтоном масштабных импортных пошлин, которые нацелены на снижение взаимозависимости, Штатам же необходимо обеспечить устойчивость своей экономики.
Грир добавил, что в настоящее у президента США Дональда Трампа не запланировано никакого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, однако общение лидеров двух стран возможно "в определенный момент" в будущем.
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После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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