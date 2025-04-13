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Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 13.04.2025
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:06:00+03:00
2025-04-13T12:06:00+03:00
2025-04-13T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Турья, Миропольское, Новодмитровка, Проходы и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, автомобиль, три орудия полевой артиллерии, 128-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ на двух направлениях
ВСУ потеряли до 90 военных и три склада в зоне действия группировки "Север"