https://ria.ru/20250413/rebenok-2011040263.html

В Таджикистане при землетрясении погиб трехлетний ребенок

В Таджикистане при землетрясении погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 13.04.2025

В Таджикистане при землетрясении погиб трехлетний ребенок

Трехлетний ребенок погиб на востоке Таджикистана в результате подземных толчков, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:50:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 13 апр - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб на востоке Таджикистана в результате подземных толчков, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики. "В результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана погиб трехлетний ребенок, его завалило стеной дома", - сказал собеседник агентства. По его данным, к настоящему моменту на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 (07.24 мск) магнитудой 5, второе - в 12.14 (10.14 мск) магнитудой 4, третье - в 13.33 (11.33 мск) магнитудой 3. Все подземные толчки произошли северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана. "Разрушено в общем 29 домов и одна школа", - уточнили в КЧС. По словам собеседника агентства, на местах землетрясения для оценки ущерба работает комиссия КЧС.

https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010971344.html

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