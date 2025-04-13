NYT: Порошенко стал более открыто критиковать Зеленского
NYT: Порошенко стал открыто критиковать Зеленского из-за перспективы выборов
Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) стал более открыто критиковать Владимира Зеленского из-за перспективы прекращения огня и проведения выборов в стране, пишет газета New York Times.
"Но с перспективой прекращения огня и выборов Порошенко стал более открыто критиковать (Зеленского - ред.)", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Зеленский не проявил интереса к созданию коалиции, в которую вошли бы оппозиционеры, вместо этого власти Украины усилили давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности.
Порошенко в интервью New York Times подчеркнул, что во время переговоров Зеленского с администрацией президента США Дональда Трампа он давал советы украинской стороне через посредников.
Кроме того, экс-президент рассказал, что встречался в Лондоне с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, но не стал раскрывать детали переговоров.
Как заявил источник украинского издания "Страна.ua", наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет экс-главком ВСУ Залужный. По данным издания, сфабрикованные результаты соцопросов, согласно которым Зеленский лидирует, а Залужный все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома: призваны демотивировать того участвовать в выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
В марте находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан
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