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NYT: Порошенко стал более открыто критиковать Зеленского - РИА Новости, 13.04.2025
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16:28 13.04.2025 (обновлено: 16:46 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/poroshenko-2011014631.html
NYT: Порошенко стал более открыто критиковать Зеленского
NYT: Порошенко стал более открыто критиковать Зеленского - РИА Новости, 13.04.2025
NYT: Порошенко стал более открыто критиковать Зеленского
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:28:00+03:00
2025-04-13T16:46:00+03:00
в мире
украина
сша
лондон
владимир зеленский
петр порошенко
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) стал более открыто критиковать Владимира Зеленского из-за перспективы прекращения огня и проведения выборов в стране, пишет газета New York Times. Ранее Порошенко заявлял, что Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине. "Но с перспективой прекращения огня и выборов Порошенко стал более открыто критиковать (Зеленского - ред.)", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Зеленский не проявил интереса к созданию коалиции, в которую вошли бы оппозиционеры, вместо этого власти Украины усилили давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности. Порошенко в интервью New York Times подчеркнул, что во время переговоров Зеленского с администрацией президента США Дональда Трампа он давал советы украинской стороне через посредников. Кроме того, экс-президент рассказал, что встречался в Лондоне с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, но не стал раскрывать детали переговоров. Как заявил источник украинского издания "Страна.ua", наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет экс-главком ВСУ Залужный. По данным издания, сфабрикованные результаты соцопросов, согласно которым Зеленский лидирует, а Залужный все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома: призваны демотивировать того участвовать в выборах. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. В марте находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html
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в мире, украина, сша, лондон, владимир зеленский, петр порошенко, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Лондон, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
NYT: Порошенко стал более открыто критиковать Зеленского

NYT: Порошенко стал открыто критиковать Зеленского из-за перспективы выборов

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) стал более открыто критиковать Владимира Зеленского из-за перспективы прекращения огня и проведения выборов в стране, пишет газета New York Times.
Ранее Порошенко заявлял, что Зеленский и его команда приближают наступление диктатуры на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине
Вчера, 10:27
"Но с перспективой прекращения огня и выборов Порошенко стал более открыто критиковать (Зеленского - ред.)", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Зеленский не проявил интереса к созданию коалиции, в которую вошли бы оппозиционеры, вместо этого власти Украины усилили давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности.
Порошенко в интервью New York Times подчеркнул, что во время переговоров Зеленского с администрацией президента США Дональда Трампа он давал советы украинской стороне через посредников.
Кроме того, экс-президент рассказал, что встречался в Лондоне с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, но не стал раскрывать детали переговоров.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян
Вчера, 01:23
Как заявил источник украинского издания "Страна.ua", наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет экс-главком ВСУ Залужный. По данным издания, сфабрикованные результаты соцопросов, согласно которым Зеленский лидирует, а Залужный все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома: призваны демотивировать того участвовать в выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
В марте находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому
3 февраля, 01:00
 
В миреУкраинаСШАЛондонВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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