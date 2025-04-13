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Вылет отложенного авиарейса из Петербурга в Египет вновь перенесли - РИА Новости, 13.04.2025
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21:50 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/peterburg-2011049463.html
Вылет отложенного авиарейса из Петербурга в Египет вновь перенесли
Вылет отложенного авиарейса из Петербурга в Египет вновь перенесли - РИА Новости, 13.04.2025
Вылет отложенного авиарейса из Петербурга в Египет вновь перенесли
Вылет отложенного ранее авиарейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесли на 12.00 мск 14 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западной... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:50:00+03:00
2025-04-13T21:50:00+03:00
санкт-петербург
шарм-эш-шейх
северо-западная транспортная прокуратура
египет
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Вылет отложенного ранее авиарейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесли на 12.00 мск 14 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ранее сообщалось, что 13 апреля вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх был отложен до 14 апреля. Предварительная причина - позднее прибытие воздушного судна. Пассажирам предоставлены напитки, горячее питание, организовано размещение в гостинице. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. Как сообщила пресс-служба ведомства, самолет должен был вылететь из Петербурга 13 апреля в 3.30, был отложен на 2.50 14 апреля. "Рейс отложили на 12.00 14 апреля по той же причине. Пассажирам продлили гостиницы", - сообщила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250412/reys-2010918202.html
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санкт-петербург, шарм-эш-шейх, северо-западная транспортная прокуратура, египет, россия
Санкт-Петербург, Шарм-эш-Шейх, Северо-Западная транспортная прокуратура, Египет, Россия
Вылет отложенного авиарейса из Петербурга в Египет вновь перенесли

Вылет отложенного рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесли на 14 апреля

© Фотохост-агентство. | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фотохост-агентство.
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Самолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Вылет отложенного ранее авиарейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх перенесли на 12.00 мск 14 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что 13 апреля вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх был отложен до 14 апреля. Предварительная причина - позднее прибытие воздушного судна. Пассажирам предоставлены напитки, горячее питание, организовано размещение в гостинице. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
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12 апреля, 18:51
Как сообщила пресс-служба ведомства, самолет должен был вылететь из Петербурга 13 апреля в 3.30, был отложен на 2.50 14 апреля.
«
"Рейс отложили на 12.00 14 апреля по той же причине. Пассажирам продлили гостиницы", - сообщила собеседница агентства.
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Санкт-ПетербургШарм-эш-ШейхСеверо-Западная транспортная прокуратураЕгипетРоссия
 
 
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