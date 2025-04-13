https://ria.ru/20250413/navka-2010922260.html

Биография Татьяны Навки

Биография Татьяны Навки - РИА Новости, 13.04.2025

Биография Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Александровна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина). РИА Новости, 13.04.2025

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справки

россия

татьяна навка

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Александровна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина). Фигурным катанием начала заниматься с детства, впервые вышла на лед в возрасте пяти лет. В одиночном катании Навка стала чемпионкой Украины среди юниоров. В возрасте 12 лет выросла за лето на 14 сантиметров, а это привело к тому, что у нее полностью разладилась прыжковая техника. Родителям посоветовали отдать дочь в танцы на льду.В 1988 году Навка переехала в Москву и начала тренироваться в группе Натальи Дубовой, а ее партнером стал Самвел Гезалян. В 1991 году дуэт попал в состав сборной СССР. После распада СССР Навка и Гезалян выступали за Белоруссию, заняли пятое место на чемпионате мира в 1994 году и четвертое место на чемпионате Европы в 1995 году. Пара также представляла Белоруссию на Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994).В 1996-1998 годах партнером Татьяны Навки был Николай Морозов. Пара также выступала за Белоруссию, вместе они стали победителями Мемориала Карла Шефера и участвовали в Олимпийских играх в Нагано (1998).Начиная с 1998 года, Татьяна Навка начала выступать за Россию в паре с Романом Костомаровым. Изначально они тренировались в группе у Натальи Линичук. После небольшого перерыва, в 2000 году Татьяна и Роман начали тренироваться под руководством Александра Жулина. Их также консультировали Татьяна Тарасова и Елена Чайковская. В паре с Романом Костомаровым Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой (2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трехкратной чемпионкой Европы (2004, 2005, 2006) и России (2002, 2003, 2005). Неоднократно становилась победителем финалов и этапов Гран-при.После победы на Олимпийских играх в Турине в 2006 году Татьяна Навка и Роман Костомаров приняли решение завершить свою спортивную карьеру.В 2006-2016 годах Навка регулярно участвовала и побеждала в телевизионных ледовых шоу "Звезды на льду" и "Ледниковый период", где ее партнерами были такие артисты как Марат Башаров, Вилле Хаапасало, Егор Бероев, Артем Михалков, Алексей Воробьев, Андрей Бурковский и др. С 2020 году Татьяна Навка входит в состав жюри шоу "Ледниковый период" на Первом канале. В 2008 году в паре с Александром Литвиненко Навка заняла второе место в конкурсе по бальным танцам "Танцевальное Евровидение".В 2011 году вошла в состав жюри танцевального шоу "Болеро" на Первом канале.Работала на телевидении. В 2013 году вела авторскую передачу "Произвольная программа" на телеканале "Звезда". В 2014 году стала ведущей цикла документальных фильмов под названием "Олимпийские вершины" на "Первом канале", в 2016 году – документального цикла "Мама в игре" на "Матч ТВ". В июне 2023 года Навка запустила интервью-шоу "Команда", в котором знаменитости раскрывают секреты успеха своей карьеры. В 2017 году фигуристка основала компанию Navka Show, став ее генеральным продюсером. Компания занимается созданием, постановкой и прокатом оригинальных ледовых шоу с участием звезд мирового фигурного катания. Татьяной Навкой были поставлены шоу "Руслан и Людмила" (2017), "Аленький цветочек" (2018), "Спящая красавица" (2019), "Лебединое озеро" (2021), "История любви Шахерезады" (2022), "Вечера на хуторе" (2023), "Щелкунчик" (2024). В 2020 году основала Академию фигурного катания "Наши надежды". В январе 2025 года на северо-западе столицы в Мнёвниковской пойме был открыт ледовый дворец "Навка Арена", где начал работать профессиональный центр обучения фигуристов, созданный на базе академии "Наши Надежды". Татьяна Навка - заслуженный мастер спорта (2004).Награждена орденом Дружбы (2007).Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Пара воспитывает общую дочь Надежду. От первого брака с фигуристом и тренером по фигурному катанию Александром Жулиным есть дочь Александра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, татьяна навка