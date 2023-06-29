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Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд - РИА Новости, 29.06.2023
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Шоубиз
 
15:35 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/navka-1881097257.html
Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд
Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд - РИА Новости, 29.06.2023
Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд
Спортсменка Татьяна Навка запустила интервью-шоу "Команда", в котором знаменитости раскроют секреты успеха своей карьеры, сообщает пресс-служба платформы Kion. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:35
2023-06-29T15:35
шоубиз
татьяна навка
артемий лебедев
андрей аршавин
григорий лепс
александр цыпкин
знаменитости
константин богомолов
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Спортсменка Татьяна Навка запустила интервью-шоу "Команда", в котором знаменитости раскроют секреты успеха своей карьеры, сообщает пресс-служба платформы Kion. Собеседниками ведущей станут дизайнер Артемий Лебедев, музыкант Антон Беляев, футболист Андрей Аршавин, певец Григорий Лепс, режиссер Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин, телепродюсер Юрий Аксюта и многие другие. Все они появятся в эфире со своей командой, которая помогала им на протяжении карьеры. Татьяна Навка выступила не только в роли ведущей, но и продюсера шоу. По ее словам, истории проекта станут поучительными для зрителей и помогут достичь собственного успеха. &quot;История любого экстраординарного успеха – это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения&quot;, – рассказала Навка.Премьера интервью-шоу "Команда" состоится шестого июля.
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татьяна навка, артемий лебедев, андрей аршавин, григорий лепс, александр цыпкин, знаменитости, константин богомолов, юрий аксюта
Шоубиз, Татьяна Навка, Артемий Лебедев, Андрей Аршавин, Григорий Лепс, Александр Цыпкин, Знаменитости, Константин Богомолов, Юрий Аксюта
Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд

Фигуристка Татьяна Навка запустила интервью-шоу "Команда" о секретах успеха знаменитостей

© Фото : предоставлено пресс-службой KionШоу Татьяны Навки "Команда"
Шоу Татьяны Навки Команда - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Спортсменка Татьяна Навка запустила интервью-шоу "Команда", в котором знаменитости раскроют секреты успеха своей карьеры, сообщает пресс-служба платформы Kion.
© Фото : предоставлено пресс-службой KionШоу Татьяны Навки "Команда"
Шоу Татьяны Навки Команда - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Kion
Шоу Татьяны Навки "Команда"
Собеседниками ведущей станут дизайнер Артемий Лебедев, музыкант Антон Беляев, футболист Андрей Аршавин, певец Григорий Лепс, режиссер Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин, телепродюсер Юрий Аксюта и многие другие. Все они появятся в эфире со своей командой, которая помогала им на протяжении карьеры.
© Фото : предоставлено пресс-службой KionШоу Татьяны Навки "Команда"
Шоу Татьяны Навки Команда - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Kion
Шоу Татьяны Навки "Команда"
Татьяна Навка выступила не только в роли ведущей, но и продюсера шоу. По ее словам, истории проекта станут поучительными для зрителей и помогут достичь собственного успеха.
© Фото : предоставлено пресс-службой KionШоу Татьяны Навки "Команда"
Шоу Татьяны Навки Команда - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Kion
Шоу Татьяны Навки "Команда"
«

"История любого экстраординарного успеха – это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения", – рассказала Навка.

Премьера интервью-шоу "Команда" состоится шестого июля.
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ШоубизТатьяна НавкаАртемий ЛебедевАндрей АршавинГригорий ЛепсАлександр ЦыпкинЗнаменитостиКонстантин БогомоловЮрий Аксюта
 
 
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