https://ria.ru/20230629/navka-1881097257.html

Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд

Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд - РИА Новости, 29.06.2023

Татьяна Навка запустила шоу об историях успеха звезд

Спортсменка Татьяна Навка запустила интервью-шоу "Команда", в котором знаменитости раскроют секреты успеха своей карьеры, сообщает пресс-служба платформы Kion. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:35

2023-06-29T15:35

2023-06-29T15:35

шоубиз

татьяна навка

артемий лебедев

андрей аршавин

григорий лепс

александр цыпкин

знаменитости

константин богомолов

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Спортсменка Татьяна Навка запустила интервью-шоу "Команда", в котором знаменитости раскроют секреты успеха своей карьеры, сообщает пресс-служба платформы Kion. Собеседниками ведущей станут дизайнер Артемий Лебедев, музыкант Антон Беляев, футболист Андрей Аршавин, певец Григорий Лепс, режиссер Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин, телепродюсер Юрий Аксюта и многие другие. Все они появятся в эфире со своей командой, которая помогала им на протяжении карьеры. Татьяна Навка выступила не только в роли ведущей, но и продюсера шоу. По ее словам, истории проекта станут поучительными для зрителей и помогут достичь собственного успеха. "История любого экстраординарного успеха – это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения", – рассказала Навка.Премьера интервью-шоу "Команда" состоится шестого июля.

https://ria.ru/20230627/tnt-1880712737.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна навка, артемий лебедев, андрей аршавин, григорий лепс, александр цыпкин, знаменитости, константин богомолов, юрий аксюта