https://ria.ru/20250413/moldavija-2011030293.html

В Молдавии заявили, что власти используют полицию для давления на оппозицию

В Молдавии заявили, что власти используют полицию для давления на оппозицию - РИА Новости, 13.04.2025

В Молдавии заявили, что власти используют полицию для давления на оппозицию

Власти Молдавии используют полицию, чтобы запугивать граждан республики и давить на оппозицию, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:29:00+03:00

2025-04-13T18:29:00+03:00

2025-04-13T18:29:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

марина таубер

евгения гуцул

дмитрий константинов

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Власти Молдавии используют полицию, чтобы запугивать граждан республики и давить на оппозицию, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов в пятницу заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. Подобные штрафы за получение социальных выплат полиция выписывает также и в других районах Молдавии. "Цинизм и подлость власти (молдавской правящей - ред.) партии "Действие и солидарность" (ПДС) не знают границ. Людей, которые получают социальные выплаты, стали штрафовать и запугивать. Если это не полицейское государство, то что? Беспрецедентному давлению режим подвергает и всю нашу команду по всей стране", - написала Таубер.Она отметила, что "так называемые правоохранители" терроризируют бюджетников, пенсионеров, железнодорожников в разных районах страны. "Наши пенсионеры теперь якобы должны эти деньги государству. Хотя они ни в чем не виноваты. Ежемесячные выплаты законны. Полиции я в очередной раз хочу сказать: служите людям и закону, а не преступным властям. Помните, что вы терроризируете таких же людей, как ваши родители, бабушки и дедушки", - добавила Таубер. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011016976.html

https://ria.ru/20250412/moldaviya-2010909989.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010333300.html

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в мире, гагаузия, молдавия, марина таубер, евгения гуцул, дмитрий константинов, задержание главы гагаузии гуцул