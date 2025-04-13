СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай
WP: США и Китай близки к экономическому краху из-за торговой войны
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США и Китай приближаются к экономическому краху из-за нежелания уступать друг другу в торговом противостоянии, пишет газета The Washington Post.
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"Две крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру "кто первый струсит"", — говорится в публикации.
Как сообщает издание, китайские чиновники обеспокоены не столько паникой на рынке из-за введенных пошлин, сколько из-за отсутствия каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином, что осложняет нормализацию отношений.
Аналитики и эксперты же предупредили, что разрыв экономических связей на фоне обострившихся дипломатических отношений увеличивает вероятность настоящей войны.
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"Я был действительно потрясен. Я не ожидал, что ситуация ухудшится до такой степени всего за несколько дней", — сказал заместитель директора Центра американских исследований в Университете Фудань в Шанхае Синь Цян.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.