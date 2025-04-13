https://ria.ru/20250413/katastrofa-2011006358.html

СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай

СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай - РИА Новости, 13.04.2025

СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай

США и Китай приближаются к экономическому краху из-за нежелания уступать друг другу в торговом противостоянии, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:35:00+03:00

2025-04-13T15:35:00+03:00

2025-04-13T15:37:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США и Китай приближаются к экономическому краху из-за нежелания уступать друг другу в торговом противостоянии, пишет газета The Washington Post."Две крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру "кто первый струсит"", — говорится в публикации.Как сообщает издание, китайские чиновники обеспокоены не столько паникой на рынке из-за введенных пошлин, сколько из-за отсутствия каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином, что осложняет нормализацию отношений.Аналитики и эксперты же предупредили, что разрыв экономических связей на фоне обострившихся дипломатических отношений увеличивает вероятность настоящей войны."Я был действительно потрясен. Я не ожидал, что ситуация ухудшится до такой степени всего за несколько дней", — сказал заместитель директора Центра американских исследований в Университете Фудань в Шанхае Синь Цян.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт