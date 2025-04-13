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СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай - РИА Новости, 13.04.2025
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15:35 13.04.2025 (обновлено: 15:37 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/katastrofa-2011006358.html
СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай
СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай
США и Китай приближаются к экономическому краху из-за нежелания уступать друг другу в торговом противостоянии, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:35:00+03:00
2025-04-13T15:37:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США и Китай приближаются к экономическому краху из-за нежелания уступать друг другу в торговом противостоянии, пишет газета The Washington Post.&quot;Две крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру &quot;кто первый струсит&quot;&quot;, — говорится в публикации.Как сообщает издание, китайские чиновники обеспокоены не столько паникой на рынке из-за введенных пошлин, сколько из-за отсутствия каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином, что осложняет нормализацию отношений.Аналитики и эксперты же предупредили, что разрыв экономических связей на фоне обострившихся дипломатических отношений увеличивает вероятность настоящей войны."Я был действительно потрясен. Я не ожидал, что ситуация ухудшится до такой степени всего за несколько дней", — сказал заместитель директора Центра американских исследований в Университете Фудань в Шанхае Синь Цян.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html
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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай

WP: США и Китай близки к экономическому краху из-за торговой войны

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США и Китай приближаются к экономическому краху из-за нежелания уступать друг другу в торговом противостоянии, пишет газета The Washington Post.
«

"Две крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру "кто первый струсит"", — говорится в публикации.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю
Вчера, 15:16
Как сообщает издание, китайские чиновники обеспокоены не столько паникой на рынке из-за введенных пошлин, сколько из-за отсутствия каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином, что осложняет нормализацию отношений.
Аналитики и эксперты же предупредили, что разрыв экономических связей на фоне обострившихся дипломатических отношений увеличивает вероятность настоящей войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
Вчера, 08:00
"Я был действительно потрясен. Я не ожидал, что ситуация ухудшится до такой степени всего за несколько дней", — сказал заместитель директора Центра американских исследований в Университете Фудань в Шанхае Синь Цян.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис
12 апреля, 07:48
 
КитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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