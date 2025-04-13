https://ria.ru/20250413/kamchatka-2010987588.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025

На Камчатке произошло землетрясение

Ощутимое землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:00:00+03:00

2025-04-13T13:00:00+03:00

2025-04-13T13:00:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Жители Камчатки ощутили землетрясение силой до трех баллов. Магнитуда в эпицентре, по предварительным данным, составила 4,9", - говорится в сообщении. Эпицентр находился в Авачинском заливе на глубине 58,9 километра под морским дном. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 74 километра.

https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010971344.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук