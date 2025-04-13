https://ria.ru/20250413/kamchatka-2010987588.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
На Камчатке произошло землетрясение
Ощутимое землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:00:00+03:00
2025-04-13T13:00:00+03:00
2025-04-13T13:00:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Жители Камчатки ощутили землетрясение силой до трех баллов. Магнитуда в эпицентре, по предварительным данным, составила 4,9", - говорится в сообщении. Эпицентр находился в Авачинском заливе на глубине 58,9 километра под морским дном. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 74 километра.
https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010971344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9