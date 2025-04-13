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Times: британскому депутату отказали во въезде в Гонконг - РИА Новости, 13.04.2025
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11:06 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/gonkong-2010977602.html
Times: британскому депутату отказали во въезде в Гонконг
Times: британскому депутату отказали во въезде в Гонконг - РИА Новости, 13.04.2025
Times: британскому депутату отказали во въезде в Гонконг
Британскому депутату Вере Хобхаус было отказано во въезд в Гонконг без объяснения причины, это стало первым подобным случаем с 1997 года, сообщает издание... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:06:00+03:00
2025-04-13T11:06:00+03:00
в мире
гонконг
китай
пекин
кир стармер
си цзиньпин
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Британскому депутату Вере Хобхаус было отказано во въезд в Гонконг без объяснения причины, это стало первым подобным случаем с 1997 года, сообщает издание Times. "Депутату от либерал-демократической партии отказали во въезде в Гонконг для посещения новорожденного внука. 65-летняя Вера Хобхаус вылетела в китайский регион в четверг, но была задержана службой безопасности аэропорта, допрошена и через пять часов отправлена ​​домой первым рейсом", - пишет издание. Times отмечает, что это первый случай, когда британскому парламентарию было отказано во въезде в Гонконг с 1997 года. Сама Хобхаус не получила никаких объяснений относительно того, почему ей отказали во въезде, но считает, что это связано с ее депутатским статусом. При этом сообщается, что она является членом международной группы политиков, которая изучает подход Пекина к правам человека, и ранее "критиковала подавление свободы слова в Гонконге". Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле этого года Пекин подал новую заявку. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
https://ria.ru/20241217/endrju-1989692227.html
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в мире, гонконг, китай, пекин, кир стармер, си цзиньпин, британская разведывательная служба mi6
В мире, Гонконг, Китай, Пекин, Кир Стармер, Си Цзиньпин, Британская разведывательная служба MI6
Times: британскому депутату отказали во въезде в Гонконг

Times: британского депутата Хобхаус не пустили в Гонконг без объяснения причины

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Британскому депутату Вере Хобхаус было отказано во въезд в Гонконг без объяснения причины, это стало первым подобным случаем с 1997 года, сообщает издание Times.
"Депутату от либерал-демократической партии отказали во въезде в Гонконг для посещения новорожденного внука. 65-летняя Вера Хобхаус вылетела в китайский регион в четверг, но была задержана службой безопасности аэропорта, допрошена и через пять часов отправлена ​​домой первым рейсом", - пишет издание.
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Times отмечает, что это первый случай, когда британскому парламентарию было отказано во въезде в Гонконг с 1997 года.
Сама Хобхаус не получила никаких объяснений относительно того, почему ей отказали во въезде, но считает, что это связано с ее депутатским статусом. При этом сообщается, что она является членом международной группы политиков, которая изучает подход Пекина к правам человека, и ранее "критиковала подавление свободы слова в Гонконге".
Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов.
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Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле этого года Пекин подал новую заявку.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
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