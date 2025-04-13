https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html

"Немедленно приостановить": в Австрии резко высказались об украинцах

"Немедленно приостановить": в Австрии резко высказались об украинцах - РИА Новости, 13.04.2025

"Немедленно приостановить": в Австрии резко высказались об украинцах

Украинские беженцы в Австрии, в отличие от других просителей убежища, получают все необходимые льготы сразу, что становится поводом для манипуляций, такую... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T07:15:00+03:00

2025-04-13T07:15:00+03:00

2025-04-13T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские беженцы в Австрии, в отличие от других просителей убежища, получают все необходимые льготы сразу, что становится поводом для манипуляций, такую практику надо прекратить, заявила министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм.Как отмечает издание Exxpress, в австрийском Зальцбурге регистрируется все больше многодетных семей ромов из украинского Закарпатья. Данная часть Украины не затронута конфликтом, однако эти семьи получают право на все социальные льготы в Австрии, включая семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и социальное страхование. Члены этих семей, как указывается в материале, не говорят ни на украинском, ни на русском языке, но имеют новые украинские паспорта.В марте специальный представитель Зальцбурга по вопросам убежища Антон Хольцер в интервью телеканалу Servus TV сообщил, что обратился в иммиграционную полицию с требованием проверить многодетные украинские семьи из Закарпатья. Он указал, что сейчас перемещенным лицам с Украины, в отличие от других беженцев, разрешено вернуться на родину, не теряя при этом права на социальные льготы.Австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм в минувшую пятницу потребовала положить конец данной практике."Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено", — приводит ее слова на конференции по вопросам семьи издание Salzburger Nachrichten.Она подчеркнула, что с украинцами следует обращаться точно так же, как с другими лицами, имеющими право на убежище.Ранее издание Kurier сообщало, что Австрия пересматривает критерии для выдачи пособий беженцам с Украины, так как в последнее время участились случаи приезда в республику людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски.Накануне портал Euractiv сообщил, что статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня из-за отсутствия четкого плана в европейских странах.В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010485115.html

https://ria.ru/20250308/germanija-2003838775.html

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в мире, австрия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия