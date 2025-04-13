https://ria.ru/20250413/1597014568.html

Сводки победы: советские войска за сутки уничтожили 98 немецких танков

Сводки победы: советские войска за сутки уничтожили 98 немецких танков - РИА Новости, 13.04.2025

Сводки победы: советские войска за сутки уничтожили 98 немецких танков

18 Апреля 1945

2025-04-13T17:30:00+03:00

2025-04-13T17:30:00+03:00

2025-04-13T17:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 18 апреля войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта ПИЛЛАУ. В боях за 17 апреля войска фронта взяли в плен 8.730 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 80, бронетранспортёров — 69, полевых орудий — 544, миномётов — 416, пулемётов — 888, автомашин — 4.000. В числе пленных командир 28-й немецкой пехотной дивизии полковник Темпельхоф.Юго-западнее и южнее города РАТИБОР войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты БУРГФЕЛЬД, ПИЛТШ, ОЛДРЖИХОВ, КРАВАРЖЕ, ЗАБРЖЕГ, ДОЛЬНЫЙ БЕНЕШОВ, БОГУСЛАВИЦЕ, РОГУВ, ГОЖЫЦЕ.На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели Городом ИВАНЧИЦЕ, а также с боями заняли населённые пункты ВРАЦОВ, МИЛОТИЦЕ, КЛО-БОУКИ, ЖИДЛОХОВИЦЕ, РАЙГРАД, СИРОВИЦЕ, МЕЛЧАНЫ, НЕМЧИЦКИ, МЕДЛОВ, СМОЛИН. Севернее ВЕНЫ войска фронта заняли на территории Австрии город МИ-СТЕЛЬБАХ, населённые пункты РАБЕНСБУРГ, ХАУСБРУНН, КРОИЦШТЕТЕН, ГРОСС РУССБАХ, ВАЙНШТАЙГ, ГЕТЦМАННСДОРФ, МОЛЬМАНСДОРФ, РЮКЕРСДОРФ и железнодорожную станцию УЛЬРИХ.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 90 самолётов противника.* * *Действия авиации и кораблей Краснознамённого Балтийского флота15 и 16 апреля авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в открытом море северо-западнее Пиллау. В результате этих ударов потоплены; восемь транспортов общим водоизмещением в 46.000 тонн, тральщик и четырнадцать сторожевых катеров противника.Кораблями флота потоплены два немецких эсминца.* * *Войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по ликвидации войск противника, отброшенных на юго-западную оконечность Земландского полуострова в район порта Пиллау. На подступах к Пиллау немцы оказывают упорное сопротивление, опираясь на заранее подготовленные укрепленные позиции. Наши пехотные и танковые подразделения преодолели несколько линий траншей, а также глубокий противотанковый ров. Гитлеровцы, пытаясь задержать советские войска, устроили в лесу много завалов и заминировали их. Наши артиллеристы и штурмовые группы уничтожают огневые точки противника и расчищают путь советской пехоте. В результате ожесточенного боя гвардейские подразделения выбили немцев из северной части лесного массива и настойчиво продвигаются к Пиллау. На мысе юго-восточнее города Фишхаузена советские танкисты и пехотинцы завершили ликвидацию окруженной группы немецких войск. Захвачено много пленных и трофеев. За день боёв войска фронта уничтожили свыше 5 тысяч вражеских солдат и офицеров. Уничтожено много танков, полевых орудий, миномётов, пулемётов и другого вооружения противника.* * *Юго-западнее и южнее города Ратибор наши войска вели наступательные бои. Стремясь во что бы то ни стало удержать в своих руках крупный промышленный центр город Моравска Острава, противник оказывает яростное сопротивление. Немцы создали в этом районе сильно укреплённую и глубоко эшелонированную оборону. Они построили большое число дотов и траншей, прикрытых проволочными ограждениями, минными полями и противотанковыми рвами. Наши войска артиллерийским огнём и ударами авиации с воздуха разрушили укрепления первой линии вражеской обороны. Вслед за огневым валом двинулись в атаку пехотинцы и танкисты. Сапёры, следовавшие в боевых порядках наступающих частей, проделали проходы в минных полях и проволочных заграждениях. Очистив от немцев окопы и траншеи первой линии, наши войска проникли в глубь обороны противника. Юго-западнее Ратибора советские пехотинцы заняли опорный пункт Пилтш, находящийся в пяти километрах севернее порода Опава. К югу от Ратибора немцы подтянули резервы и неоднократно переходили в контратаки. Отбив контратаки танков и пехоты противника, наши части ворвались в селение Болатице, где скрещиваются две шоссейные дороги. Гранатами и огнем из автоматов советские бойцы выбили немцев из каменных зданий и овладели селением. Развивая успех, наши войска овладели населенным пунктом Дольный Бенешов, вышли к реке Опава и ведут бои за переправы. В этом районе захвачено у немцев 4 самолёта, 6 планёров, 12 орудий и другие трофеи. Населенный пункт Дольный Бенешов расположен в 12 километрах от города Моравска Острава. За два дня боёв нашими войсками подбито и сожжено 35 немецких танков и самоходных орудий. Взято в плен более 700 солдат и офицеров противника.* * *На территории Чехословакии наши войска продолжали наступление. Советские подвижные соединения и пехота, продвигаясь вдоль реки Йилгава, сегодня заняли город Иванчице, находящийся в 17 километрах к юго-западу от Брно.На территории Австрии севернее Вены советские части с боями продвигались вперёд. Особенно ожесточенные бои произошли в лесу у населённого пункта Хаусбрунн. Полк вражеской пехоты при поддержке танков контратаковал наши подразделения. Советские бойцы истребили до батальона гитлеровцев и вынудили противника поспешно отступить. Другие наши части на широком фронте переправились через реку Цая, вдоль которой проходил промежуточный рубеж обороны немцев, и завязали бои на подступах к городу Мистельбах. Советские бойцы с юго-востока и юго-запада ворвались на улицы города и овладели им. Противник, отступая под ударами наших войск, несёт большие потери. В течение дня сожжено и подбито 30 немецких танков и 35 бронетранспортёров. Захвачены пленные и трофеи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне