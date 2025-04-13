https://ria.ru/20250413/1597014549.html

Сводки победы: войска 3-го белорусского фронта заняли город и фишхаузен

Сводки победы: войска 3-го белорусского фронта заняли город и фишхаузен - РИА Новости, 13.04.2025

Сводки победы: войска 3-го белорусского фронта заняли город и фишхаузен

17 Апреля 1945

2025-04-13T17:21:00+03:00

2025-04-13T17:21:00+03:00

2025-04-13T17:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт ФИШХАУЗЕН и населённые пункты ЛИТТАУСДОРФ, ГАФФКЕН, ЗАНГЛИНЕН, НОЙЕН-ДОРФ, ДАРГЕН, ТЕНКИТТЕН, КАЛЬНШТАЙН, ЛЕГИНЕН, РОЗЕНТАЛЬ, НАРЛЬСХОФ, ВИШРОДТ, БЛЮДАУ, НЕПЛЕКЕН, ЦИММЕРБУДЕ, ПАЙЗЕ. Остатки разгромленной группы немецких войск отброшены в район порта ПИЛЛАУ, где и уничтожаются нашими войсками. В боях за 16 апреля войска фронта взяли в плен 5.650 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 47, танков и самоходных орудий — 47, бронетранспортёров — 78, полевых орудий — 385, миномётов — 210, пулемётов — 730, автомашин — 2.512, тракторов и тягачей — 64, железнодорожных вагонов — 350, складов с военным имуществом — 36.Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 17 апреля овладели центром нефтеносного района Австрии — городом ЦИСТЕРСДОРФ, а также заняли более 30 других населённых пунктов и среди них ПАЛЬТЕРНДОРФ, МАУСТРЕНК, КЕТТЛАС-БРУН, ПААСДОРФ, ХЕБЕРСБРУН, ВОЛЬФПАССИНГ, ХАУТЦЕНДОРФ и железнодорожные станции ДОБЕРМАННСДОРФ, ГЕСТИНГ, ПААСДОРФ. На территории Чехословакии северо-западнее города ГОДОНИН войска фронта заняли населённые пункты КРУМ-ВИР, ЩИТБОРИЦЕ, КРЖЕПИЦЕ, ГУСТОПЕЧЕ, СТАРОВИЦЕ, ПОПИЦЕ, ВРАНОВИЦЕ.Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии севернее и западнее города САНКТ-ПЕЛЬТЕН с боями заняли населённые пункты ОБЕР-ВЕЛЬБЛИНГ, АМ-БАХ, ХАУЗГЕЙМ, ОБРИЦБЕРГ, ВАЙТЦЕНДОРФ, ГЕРЕРСДОРФ, ХАФИНГ.На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 16 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 86 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 50 самолётов противника.* * *На Земландском полуострове западнее города Кенигсберга наши войска продолжали наступление. Ожесточённые бои произошли за город Фишхаузен—важный опорный пункт обороны немцев, прикрывающий подступы к порту Пиллау. Советские танки и пехота с севера прорвали укрепления внешнего оборонительного обвода Фишхаузена. Оборонительный обвод проходил в двух— пяти километрах от города и состоял из нескольких линий траншей, большого числа дотов и дзотов, прикрытых проволочными заграждениями и минными полями. Мощными ударами нашей авиации и артиллерийским огнём вражеская оборона была дезорганизована. Ночью советские танковые и пехотные подразделения ворвались на улицы Фишхаузена. Стремительными ударами наши войска, сломили сопротивление многочисленного гарнизона противника и полностью овладели городом Фишхаузен, расположенным в 13 километрах от порта Пиллау. Таким образом, в руках немцев осталась лишь юго-западная оконечность Земландского полуострова. Территория, занимаемая противником, обстреливается советской артиллерией. На мысе юго-восточнее города Фишхаузена наши части продолжали вести бои по ликвидации окружённой группы немецких войск. Советские танкисты и пехотинцы заняли опорные пункты Циммербуде, Неплекен, Пайзе и расчленили вражескую группу на две изолированные друг от друга части. Противник несёт огромные потери. Места боёв завалены тысячами трупов гитлеровцев. Количество пленных всё время увеличивается.В Кенигсберге наши бойцы обнаружили в подвале одного дома и взяли в плен генерал-майора войск СС Фрица Зигеля.В боях по ликвидации остатков Восточно-Прусской группировки противника советские бойцы и офицеры проявляют отвагу и высокое воинское мастерство. Танковый экипаж лейтенанта Девина уничтожил тяжёлый немецкий танк, ворвался в населенный пункт и разгромил несколько огневых точек противника. Пулемётчики Коваленко и Лиманский в одном бою истребили 27 гитлеровцев. Отражая вражескую контратаку, старший сержант Давыдов огнём из противотанкового орудия подбил два немецких танка.Войска 2-го Украинского фронта овладели центром нефтеносного района Австрии городом Цистеродорф. Стремясь удержать в своих руках этот район, немцы сосредоточили крупные силы танков и пехоты и оказывали упорное сопротивление. На отдельных участках бои переходили в рукопашные схватки. Тесня противника, наши войска постепенно обтекали город с трёх сторон. Затем советские части предприняли стремительную атаку и овладели городом Цистерсдорф. В бою за город уничтожено свыше двух тысяч солдат и офицеров противника. Сожжено и подбито 15 немецких танков и самоходных орудий.Наши лётчики в воздушных боях сбили 14 вражеских самолётов. Огнём зенитной артиллерии уничтожено 6 самолётов противника.На территории Чехословакии северо-западнее города Годонин войска фронта с боями продвигались вперёд. Занят населённый пункт Кржепице, расположенный в 20 километрах южнее города Брно. На одном участке группа гвардейцев-пулемётчиков во главе со старшим лейтенантом Лобазиным скрытно зашла немцам в тыл и устроила засаду у дороги. Вскоре показалась вражеская колонна. Подпустив противника на близкое расстояние, советские пулеметчики внезапно открыли огонь. Немцы в панике начали разбегаться, бросая вооружение. В это время подоспели бойцы подразделения старшего лейтенанта Сорокина. Они с хода атаковали бегущих гитлеровцев, уничтожая их штыками, прикладами и гранатами. 180 немецких солдат и офицеров прекратили сопротивление и сложили оружие. Гвардейцы захватили 200 повозок, 600 лошадей, 2 бронетранспортёра, 38 пулемётов и другие трофеи.* * *В Австрии севернее и западнее города Санкт-Пельтен наши войска с боями продвигались вперёд. Сломив сопротивление немцев, советские части заняли населенный пункт Обер-Вельблинг и вступили в горно-лесистый район. Противник предпринял несколько контратак, но с большими потерями был отброшен. Другие наши части выбили гитлеровцев из ряда населённых пунктов и вышли к реке Пилах. За день боёв нашими войсками захвачено у немцев 32 танка и самоходных орудия, 62 полевых орудия, 32 бронетранспортёра, 188 пулеметов, 210 железнодорожных вагонов с грузами и 42 склада с боеприпасами и разным военным имуществом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне