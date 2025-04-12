https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010898112.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025

В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:47:00+03:00

2025-04-12T16:47:00+03:00

2025-04-12T16:47:00+03:00

в мире

баку

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики. "Зарегистрированное в Шамахинском районе 12 апреля землетрясение произошло в 24 километрах к югу от сейсмической станции Пиргулу. Очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров. Землетрясение ощущалось силой в 3 балла", - говорится в сообщении. Самое сильное за последнее время землетрясение в Азербайджане магнитудой 4,5 произошло 5 сентября 2024 года в Билясуварском районе на юго-западе республики.

https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, баку, азербайджан