https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010898112.html
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025
В Азербайджане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:47:00+03:00
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БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики. "Зарегистрированное в Шамахинском районе 12 апреля землетрясение произошло в 24 километрах к югу от сейсмической станции Пиргулу. Очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров. Землетрясение ощущалось силой в 3 балла", - говорится в сообщении. Самое сильное за последнее время землетрясение в Азербайджане магнитудой 4,5 произошло 5 сентября 2024 года в Билясуварском районе на юго-западе республики.
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в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,4