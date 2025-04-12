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В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025
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16:47 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010898112.html
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025
В Азербайджане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:47:00+03:00
2025-04-12T16:47:00+03:00
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БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики. "Зарегистрированное в Шамахинском районе 12 апреля землетрясение произошло в 24 километрах к югу от сейсмической станции Пиргулу. Очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров. Землетрясение ощущалось силой в 3 балла", - говорится в сообщении. Самое сильное за последнее время землетрясение в Азербайджане магнитудой 4,5 произошло 5 сентября 2024 года в Билясуварском районе на юго-западе республики.
https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html
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в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 3,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Шамахинском районе в 120 километрах от Баку, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.
"Зарегистрированное в Шамахинском районе 12 апреля землетрясение произошло в 24 километрах к югу от сейсмической станции Пиргулу. Очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров. Землетрясение ощущалось силой в 3 балла", - говорится в сообщении.
Самое сильное за последнее время землетрясение в Азербайджане магнитудой 4,5 произошло 5 сентября 2024 года в Билясуварском районе на юго-западе республики.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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