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Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявил депутат Рады - РИА Новости, 12.04.2025
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21:39 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/zelenskij-2010937526.html
Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявил депутат Рады
Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявил депутат Рады - РИА Новости, 12.04.2025
Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:39:00+03:00
2025-04-12T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, по его словам экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечает за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. &quot;Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет&quot;, - говорится в сообщении Дубинского.По его словам, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на которого возложена ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании, вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым должны создать избирательную технологию, адаптированную к текущим условиям. Дубинский утверждает, что для реализации кампании привлечены политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко. Они, по словам депутата, известны продвижением идеи разделения Украины на "три части, что может стать основой" предвыборной риторики Зеленского. Агентство Рейтер со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука11 апреля сообщило о начале подготовки к будущим выборам на Украине, однако процесс пока находится на ранней стадии. Агентство указывало, что еще не было принято решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов, для проведения который украинским властям нужно принять новый закон с указанием сроков и правил их проведения.
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992228368.html
https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008666869.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дмитрий кулеба, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины
Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: Зеленский начал активно готовиться к выборам

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, по его словам экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечает за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
1 января, 13:21
«

"Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет", - говорится в сообщении Дубинского.

По его словам, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на которого возложена ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании, вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым должны создать избирательную технологию, адаптированную к текущим условиям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ
1 апреля, 15:01
Дубинский утверждает, что для реализации кампании привлечены политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко. Они, по словам депутата, известны продвижением идеи разделения Украины на "три части, что может стать основой" предвыборной риторики Зеленского.
Агентство Рейтер со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука11 апреля сообщило о начале подготовки к будущим выборам на Украине, однако процесс пока находится на ранней стадии. Агентство указывало, что еще не было принято решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов, для проведения который украинским властям нужно принять новый закон с указанием сроков и правил их проведения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Раде призвали немедленно отстранить Зеленского от власти
2 марта, 18:56
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДмитрий КулебаВерховная Рада Украины
 
 
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