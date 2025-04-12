https://ria.ru/20250412/vulkan-2010832179.html

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный - РИА Новости, 12.04.2025

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T01:56:00+03:00

2025-04-12T01:56:00+03:00

2025-04-12T01:56:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр – РИА Новости. Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Извержение вулкана продолжается. Несколько крупных раскаленных лавин обрушилось на склоны вулкана. Пепел с лавин поднимался до 4 тысяч метров над уровнем моря, фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавин на контакте раскаленного материала со снегом", - говорится в сообщении. Пепловый шлейф распространился на 90 километров от вулкана в северо-восточном направлении. "Ждем кульминационного извержения с выносом пепла до 15 тысяч метров над уровнем моря", - сообщает служба. Исполину присвоен оранжевый код опасности для авиации. Его активность опасна для местных авиаперевозок. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html

https://ria.ru/20250313/alyaska-2004735251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия