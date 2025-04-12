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На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный - РИА Новости, 12.04.2025
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01:56 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vulkan-2010832179.html
На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный
На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный - РИА Новости, 12.04.2025
На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный
Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T01:56:00+03:00
2025-04-12T01:56:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр – РИА Новости. Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Извержение вулкана продолжается. Несколько крупных раскаленных лавин обрушилось на склоны вулкана. Пепел с лавин поднимался до 4 тысяч метров над уровнем моря, фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавин на контакте раскаленного материала со снегом", - говорится в сообщении. Пепловый шлейф распространился на 90 километров от вулкана в северо-восточном направлении. "Ждем кульминационного извержения с выносом пепла до 15 тысяч метров над уровнем моря", - сообщает служба. Исполину присвоен оранжевый код опасности для авиации. Его активность опасна для местных авиаперевозок. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия
На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

На Камчатке раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр – РИА Новости. Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Извержение вулкана продолжается. Несколько крупных раскаленных лавин обрушилось на склоны вулкана. Пепел с лавин поднимался до 4 тысяч метров над уровнем моря, фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавин на контакте раскаленного материала со снегом", - говорится в сообщении.
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Пепловый шлейф распространился на 90 километров от вулкана в северо-восточном направлении.
"Ждем кульминационного извержения с выносом пепла до 15 тысяч метров над уровнем моря", - сообщает служба.
Исполину присвоен оранжевый код опасности для авиации. Его активность опасна для местных авиаперевозок.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
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