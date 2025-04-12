https://ria.ru/20250412/venera-2010714990.html

Россия готовит миссию на Венеру: там нашли нечто очень интересное

Россия готовит миссию на Венеру: там нашли нечто очень интересное - РИА Новости, 12.04.2025

Россия готовит миссию на Венеру: там нашли нечто очень интересное

Долгое время Венера привлекала ученых гораздо больше, чем Марс, в плане поиска внеземной жизни, но после полетов к планете советских космических аппаратов... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:30:00+03:00

2025-04-12T09:30:00+03:00

2025-04-12T09:30:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

россия

марс

российская академия наук

институт космических исследований

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010722491_0:149:3276:1992_1920x0_80_0_0_3bba4db5f12b87c8850c6f6cc670cac2.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Долгое время Венера привлекала ученых гораздо больше, чем Марс, в плане поиска внеземной жизни, но после полетов к планете советских космических аппаратов оптимизма у ученых сильно поубавилось, уж слишком экстремальные условия оказались на Планете Бурь. Венеру на долгое время списали из кандидатов в обитаемые миры.Однако последние данные, полученные исследователями, говорят, что жизнь на планете все же есть. Неслучайно многие космические державы засобирались на Венеру, в том числе и Россия.Почему Венера — "русская планета"Вторую планету от Солнца зарубежные журналисты долгое время по праву называли "русской планетой". В период с 1961 по 1984 годы к Венере было отправлено 16 исследовательских миссий.Первой на поверхность Венеры, второй планеты Солнечной системы, совершила мягкую посадку советская научная станция "Венера-7", а до этого станция "Венера-3" доставила на ее поверхность вымпел с гербом СССР.Но тогда ученых и ждало разочарований: вместо доисторического мира, скрытого облаками, так хорошо показанного в советском фильме 1961 года "Планета Бурь", ученых встретил суровый и совсем не гостеприимный мир.Температура на поверхности планеты 470 градусов, давление 92 атмосферы — как в океане на глубине 1 километр. На планете бушуют бури и грозы, а в верхних слоях тропосферы иногда идут кислотные дожди из серной кислоты. На планете всегда сумрачно, ее облака плотно окутывают всю поверхность, отражая не меньше 60% света Солнца.Казалось бы, как в таких экстремальных условиях может существовать жизнь?И тем не менее в настоящий момент существуют даже две версии о том, что Венера может быть обитаема.Животворящий газ и жизнь в верхних слоях атмосферыВ 2020 году, когда в облаках Венеры обнаружили газ фосфин, который считается одним из биомаркеров жизни на Земле, выделяют некоторые бактерии.Причем фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов.Причем это не первое вещество данного характера, которое нашли, еще в 2002 году на Европейской конференции по астробиологии в Граце двое учёных, Дирк Шульце-Макуш и Луи Ирвин, предположили наличие в облаках Венеры химических веществ, которые могут быть результатом деятельности живых организмов.Ряд ученых считает, что есть большая вероятность присутствие некоторых форм жизни в облаках Венеры, подобные бактерии обнаружены в облаках на Земле. Микроорганизмы в плотной и облачной атмосфере могут быть защищены от солнечного излучения соединениями серы в воздухе.Впрочем, еще более интересную версию о возможном существовании жизни высказали российские ученые.Таинственные снимки с поверхности ВенерыВ январе 2012 года сенсационное заявление о возможном наличии живых существ на поверхности Венеры сделал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Л. В. Ксанфомалити.Ученого привлекли снимки, переданных советскими аппаратами в 1970-е и 1980-е годы, на девяти фотографиях, полученных аппаратами Венера-13 и Венера-14, по мнению профессора, на них присутствуют некие объекты, которые появляются и исчезают на серии последовательных снимков.Среди найденных странных объектов особенно выделяются: "диск", "чёрный лоскут" и "скорпион". Например, объект "скорпион" появляется на фотографии спустя 90 минут после включения камеры и через 26 минут исчезает, оставив после себя канавку в грунте.По мнению Ксанфомалити, во время своей посадки модуль создал сильный шум, и местные "обитатели" покинули место посадки, а когда все через некоторое время утихло, они вернулись.Ничто не противоречитПубликации, сделанные профессором Ксанфомалити, получили положительные отзывы от создателей телеметрической системы аппаратов "Венера" А. С. Селиванова и Ю. М. Гекина, а также от специалиста по молекулярной биологии А. С. Спирина."Я не нашел ничего, что принципиально противоречило бы возможности существования живых организмов в условиях Венеры, в том числе крупных, которые активно плавают в ее плотной атмосфере и ползают по ее раскаленной поверхности", — сказал доктор биологических наук Александр Спирин, академик РАН, более 30 лет возглавлявший Институт белка РАН.О том, какие характеристики предположительно могут иметь венерианские формы жизни, высказался к.ф.-м.н. В. Н. Снытников из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.Если на Земле универсальным растворителем является вода, на Венере — сверхкритический СО2. На Земле белки используются для катализа, а носителями генов являются ДНК/РНК; на Венере допускается широкое использование кремния. Примеры более широкого использования кремния различными организмами можно найти и на Земле. Земной метаболизм основывается на карбонильной группе С=О, венерианский — на COS.Но все-таки пока что это всего лишь версии, подтвердить которые сможет только полет к нашей ближайшей соседке по Солнечной системе.Россия планирует в 2031 году осуществить запуск миссии "Венера-Д" или "Венера Долгоживущая". Это действительно уникальный проект и единственная на сегодняшний день в мире миссия из предложенных, которая призвана доставить на Венеру полноценный посадочный модуль.Что же, возможно, ответ на вопрос, есть ли жизнь на других планетах, мы уже получим в ближайшие несколько лет.

земля

россия

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, россия, марс, российская академия наук, институт космических исследований