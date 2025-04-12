https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html

Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе

Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе - РИА Новости, 12.04.2025

Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:28:00+03:00

2025-04-12T10:28:00+03:00

2025-04-12T10:28:00+03:00

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стив уиткофф

кирилл дмитриев

илон маск

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отличный человек. Илон Маск написал "Уиткофф отличный" в соцсети X. Дмитриев опубликовал репост данного комментария в своем аккаунте. Спецпредставитель Владимира Путина также сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер о том, что Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его критиков. "Лора Лумер совершенно права", - написал Дмитриев. Он также процитировал другой ее пост о том, что Уиткофф - миллиардер и мог бы наслаждаться жизнью, но он старается помочь Трампу и Америке. Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций