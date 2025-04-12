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Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе - РИА Новости, 12.04.2025
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10:28 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html
Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе
Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе - РИА Новости, 12.04.2025
Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:28:00+03:00
2025-04-12T10:28:00+03:00
в мире
россия
сша
стив уиткофф
кирилл дмитриев
илон маск
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отличный человек. Илон Маск написал "Уиткофф отличный" в соцсети X. Дмитриев опубликовал репост данного комментария в своем аккаунте. Спецпредставитель Владимира Путина также сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер о том, что Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его критиков. "Лора Лумер совершенно права", - написал Дмитриев. Он также процитировал другой ее пост о том, что Уиткофф - миллиардер и мог бы наслаждаться жизнью, но он старается помочь Трампу и Америке. Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html
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в мире, россия, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе

Дмитриев согласился с высказыванием Маска о том, что Уиткофф отличный человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отличный человек.
Илон Маск написал "Уиткофф отличный" в соцсети X. Дмитриев опубликовал репост данного комментария в своем аккаунте.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев
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Спецпредставитель Владимира Путина также сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер о том, что Уиткофф сделал для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его критиков.
"Лора Лумер совершенно права", - написал Дмитриев. Он также процитировал другой ее пост о том, что Уиткофф - миллиардер и мог бы наслаждаться жизнью, но он старается помочь Трампу и Америке.
Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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В миреРоссияСШАСтив УиткоффКирилл ДмитриевИлон МаскРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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