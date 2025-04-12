https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html

Кишка тонка: европейцы испугались вводить "мирные войска" на Украину

Кишка тонка: европейцы испугались вводить "мирные войска" на Украину - РИА Новости, 12.04.2025

Кишка тонка: европейцы испугались вводить "мирные войска" на Украину

Хоровой лай мосек на слона продолжался недолго: вчера западные СМИ сообщили, что очередная встреча "коалиции желающих" закончилась провалом, а глава... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T09:37:00+03:00

украина

владимир путин

стив уиткофф

марко рубио

евросоюз

нато

центральное разведывательное управление (цру)

введение трампом пошлин на импорт

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Хоровой лай мосек на слона продолжался недолго: вчера западные СМИ сообщили, что очередная встреча "коалиции желающих" закончилась провалом, а глава евродипломатии Каллас признала, что попытка глав министерств обороны 30 европейских стран выбрать самых смелых для военного противостояния русским на Украине закончилась ничем.Напомним, что тема с введением европейского военного контингента на Украину под прикрытием "миротворчества" витала в парижских, лондонских и брюссельских кабинетах уже давно, но, как это регулярно бывает с громкими попытками "приструнить Россию" и "послать сигнал Путину", "во здравие" очень быстро превратилось в "за упокой".Согласно недавним утечкам, изначально за закрытыми дверями Зеленский с Макроном и Стармером обсуждали ввод европейских солдат до подписания мирного соглашения с Россией, при этом главной темой дискуссий был совсем не риск вернуть Европу в эпоху вымирания динозавров, а численность контингента: Зеленский требовал "минимум 200 тысяч, иначе это ни о чем", а его кураторы жались и торговались.Чтобы размазать ответственность и чтобы было не так страшно, отважные заговорщики устроили 27 марта посиделки в Париже, где были представлены главы 30 государств. Британский премьер сделал красочную презентацию того, как войска "коалиции желающих" промаршируют до позиций русских, а те побросают деревянные калашниковы и попросят убежища в ЕС. Осталось только проголосовать, кто пойдет первым, кто вторым и так далее. Выяснилось, что первым идти не хочет никто, а всего из тридцати стран в принципе участвовать в каком-то качестве в авантюре согласились только шесть. Мало того: хотя Зеленский заявлял, что "Украине не нужны европейские миротворцы, Украине нужны боевые подразделения, которые будут принимать участие в боевых действиях", даже самые смелые исходили из того, что будут находиться максимально далеко от русских войск ("чтобы не провоцировать"), а то и вовсе на территории Польши. А уж когда до сборища довели информацию, что в случае столкновения "миротворцев" с ВС России американцы никаких гарантий защиты давать не будут, гости поклялись, что справятся без американцев, проглотили бутерброды и разъехались.Покой миротворцам только снится, и 10 апреля (теперь уже в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО) скучковались на этот раз уже министры обороны "коалиции", чтобы решить-таки, как они будут воевать с русскими без дяди Сэма, но чтобы ни один евросолдат при съемках этого фильма не пострадал. Кто-то умный (наверное, эстонец) предложил смелый ход: а давайте введем войска после мирного соглашения, а не до него, и тогда русские в нас стрелять не будут, а мы будем молодцы и герои. Аплодисменты не затихали час. В итоге порешали: вводим помаленьку и размазываем тонким слоем, чтобы русские не заметили, и держимся на Западной Украине, не дай бог чего. Но, в отличие от евроглав, евроминистры обороны хоть раз видели танк издали, и они хором согласились в том, что затевать даже наномиссию с минимальными рисками без помощи американцев слишком опасно: "Что должны делать десятитысячные международные силы, базирующиеся на западе страны в 400 километрах от линии фронта? Они даже не могут защитить себя". Им было подал сигнал надежды спецпредставитель Трампа по Украине Келлог, который начал размышлять о том, что евромиротворцы в теории могут где-то тихо сидеть сзади, но ему быстро прилетело из Вашингтона, и все разъехались в печали.Сигнал же из Вашингтона был напрямую связан с другими сигналами — теми, которыми обмениваются Путин и Трамп через своих представителей.Вчера в Санкт-Петербург без громких предварительных анонсов (а значит, по срочному поводу) для встречи с Владимиром Путиным прилетел спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. Встреча проходила в закрытом режиме и продлилась более четырех часов. Чрезвычайно показательно, что Уиткофф передавал Трампу "сигналы" Путина и наоборот в режиме реального времени, не дожидаясь возвращения в Вашингтон, что подтверждает важность встречи.По некоторым обрывочным утечкам, одно из сообщений спецпосланника Трампу гласило, что "для скорейшего прекращения боевых действий на Украине необходимо признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями". Это означает, что обсуждалось самое важное — принципиальные требования России по окончанию конфликта на Украине, которые, ясное дело, не ограничиваются лишь признанием со стороны Запада нашего суверенитета над новыми регионами (без которого мы можем и обойтись).Сравнительно недавно в тех же США многие официальные лица воспринимали требования России через призму эффективной стратегии переговоров Трампа — сначала дави по максимуму, а потом уже будем торговаться. Некоторое время назад сначала госсекретарь Марко Рубио, потом глава ЦРУ Рэтклифф как под копирку заявили, что "ни одна из сторон украинского конфликта не достигнет всех желаемых целей на мирных переговорах" и "никакие максималистские цели не будут достигнуты".Сейчас, судя по всему, на той стороне возникло прозрение: это не раздутые, а совершенно конкретные требования России, по поводу которых торга нет. Никакие санкции, никакие угрозы, 200%-ные пошлины на нефть, удесятерение помощи Украине и "миротворцы" со всего мира тут просто не работают.Именно поэтому наши войска сейчас идут вперед, потому что свежее дыхание облегчает понимание: уже создан плацдарм для углубления в Сумскую область, и осталось всего четыре километра до выхода на границу ДНР и вклинивания в Днепропетровскую область. Это значит, чем дольше наши партнеры думают, а не блефует ли Россия, тем больше вероятность, что к нашим требованиям прибавятся еще две области.Судя по всему, понимание крепнет. После отъезда Уиткоффа из Вашингтона сообщили, что "администрация Трампа позитивно оценивает переговоры между Путиным и Уиткоффом и рассматривает их как еще один шаг в процессе прекращения войны на Украине", а глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом "продуктивными".Процесс пошел.

https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html

https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008041490.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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украина, владимир путин, стив уиткофф, марко рубио, евросоюз, нато, центральное разведывательное управление (цру), введение трампом пошлин на импорт, россия, вашингтон (штат), аналитика