https://ria.ru/20250412/uitkoff-2010843005.html

Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман

Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман - РИА Новости, 12.04.2025

Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман

Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Россию, прибыл в Оман, следует из данных сервиса... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:54:00+03:00

2025-04-12T05:54:00+03:00

2025-04-12T06:02:00+03:00

в мире

россия

оман

сша

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Россию, прибыл в Оман, следует из данных сервиса Flightradar24. По информации сервиса, рейс Gulfstream G650ER прибыл в Оман в 05.42 мск. В пятницу вечером самолет вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным сервиса, Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в 22.59 мск пятницы. Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. При этом в Омане 12 апреля представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне.

https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010818755.html

https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010810379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оман, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, пулково (аэропорт)