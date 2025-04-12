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Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман - РИА Новости, 12.04.2025
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05:54 12.04.2025 (обновлено: 06:02 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/uitkoff-2010843005.html
Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман
Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман - РИА Новости, 12.04.2025
Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман
Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Россию, прибыл в Оман, следует из данных сервиса... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:54:00+03:00
2025-04-12T06:02:00+03:00
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россия
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стив уиткофф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Россию, прибыл в Оман, следует из данных сервиса Flightradar24. По информации сервиса, рейс Gulfstream G650ER прибыл в Оман в 05.42 мск. В пятницу вечером самолет вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным сервиса, Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в 22.59 мск пятницы. Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. При этом в Омане 12 апреля представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне.
https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010818755.html
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в мире, россия, оман, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, пулково (аэропорт)
В мире, Россия, Оман, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Пулково (аэропорт)
Самолет Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман

Cамолет спецпосланника Трампа Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Россию, прибыл в Оман, следует из данных сервиса Flightradar24.
По информации сервиса, рейс Gulfstream G650ER прибыл в Оман в 05.42 мск.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа продлилась 4,5 часа
Вчера, 22:11
В пятницу вечером самолет вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным сервиса, Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в 22.59 мск пятницы.
Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
При этом в Омане 12 апреля представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к миру на Украине
Вчера, 20:29
 
В миреРоссияОманСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампПулково (аэропорт)
 
 
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