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Турция не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.04.2025
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16:21 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/turtsija-2010895635.html
Турция не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил Эрдоган
Турция не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.04.2025
Турция не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьером Палестины Мохаммадом Мустафой в субботу в Анталье, заявил, что Анкара категорически не... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:21:00+03:00
2025-04-12T16:21:00+03:00
в мире
турция
палестина
анталья (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьером Палестины Мохаммадом Мустафой в субботу в Анталье, заявил, что Анкара категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы и продолжит оказывать им гуманитарную помощь. Эрдоган принял премьер-министра Палестины и министра иностранных дел и по делам палестинцев, проживающих за рубежом, Мохаммада Мустафу, который находится в Турции для участия в дипломатическом форуме в Анталье. "Президент Эрдоган заявил, что единственным выходом из израильско-палестинского конфликта является решение о создании двух государств, подчеркнул, что Турция продолжает свои усилия по достижению прочного мира и прекращению израильских ударов по палестинским территориям, в том числе по сектору Газа", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган подчеркнул, что Турция категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы и продолжит оказывать им гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009916960.html
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в мире, турция, палестина, анталья (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Палестина, Анталья (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Газы

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьером Палестины Мохаммадом Мустафой в субботу в Анталье, заявил, что Анкара категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы и продолжит оказывать им гуманитарную помощь.
Эрдоган принял премьер-министра Палестины и министра иностранных дел и по делам палестинцев, проживающих за рубежом, Мохаммада Мустафу, который находится в Турции для участия в дипломатическом форуме в Анталье.
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"Президент Эрдоган заявил, что единственным выходом из израильско-палестинского конфликта является решение о создании двух государств, подчеркнул, что Турция продолжает свои усилия по достижению прочного мира и прекращению израильских ударов по палестинским территориям, в том числе по сектору Газа", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган подчеркнул, что Турция категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы и продолжит оказывать им гуманитарную помощь.
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В миреТурцияПалестинаАнталья (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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