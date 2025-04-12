https://ria.ru/20250412/trevoga-2010839510.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:33:00+03:00
2025-04-12T04:33:00+03:00
2025-04-12T04:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.45 мск и продлилась 2 часа 39 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА