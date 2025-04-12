https://ria.ru/20250412/trevoga-2010839510.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T04:33:00+03:00

2025-04-12T04:33:00+03:00

2025-04-12T04:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.45 мск и продлилась 2 часа 39 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность