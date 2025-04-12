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Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц - РИА Новости, 12.04.2025
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19:40 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html
Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц
Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц - РИА Новости, 12.04.2025
Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц
Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, заявил лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:40:00+03:00
2025-04-12T19:40:00+03:00
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
евросоюз
хдс/хсс
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, заявил лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ. "Я всегда говорил: следующий финансовый кризис обязательно наступит. Мы просто не знаем, когда и почему. Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис наступит быстрее, чем ожидалось", - cказал политик в интервью газете Handelsblatt. Мерц сообщил, что пока не знает, когда отправится в Вашингтон, но намерен перед поездкой обязательно согласовать свою позицию с европейскими партнерами Германии. Европа должна одновременно быть готова к отстаиванию своих интересов и ценностей и стремиться к поддержанию "хороших и крепких" отношений с США, считает он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html
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сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия, в мире
США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ХДС/ХСС, Еврокомиссия, В мире
Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц

Лидер ХДС/ХСС Мерц: политика Трампа может ускорить наступление нового финкризиса

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, заявил лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ.
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"Я всегда говорил: следующий финансовый кризис обязательно наступит. Мы просто не знаем, когда и почему. Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис наступит быстрее, чем ожидалось", - cказал политик в интервью газете Handelsblatt.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Мерц назвал перепалку Трампа с Зеленским искусственной эскалацией
3 марта, 16:43
Мерц сообщил, что пока не знает, когда отправится в Вашингтон, но намерен перед поездкой обязательно согласовать свою позицию с европейскими партнерами Германии. Европа должна одновременно быть готова к отстаиванию своих интересов и ценностей и стремиться к поддержанию "хороших и крепких" отношений с США, считает он.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Мерц признался, что делает ставку на противников политики Трампа по России
24 февраля, 18:37
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером
2 марта, 13:29
 
СШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзХДС/ХССЕврокомиссияВ мире
 
 
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