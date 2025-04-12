Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц
Лидер ХДС/ХСС Мерц: политика Трампа может ускорить наступление нового финкризиса
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, заявил лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ.
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"Я всегда говорил: следующий финансовый кризис обязательно наступит. Мы просто не знаем, когда и почему. Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис наступит быстрее, чем ожидалось", - cказал политик в интервью газете Handelsblatt.
Мерц сообщил, что пока не знает, когда отправится в Вашингтон, но намерен перед поездкой обязательно согласовать свою позицию с европейскими партнерами Германии. Европа должна одновременно быть готова к отстаиванию своих интересов и ценностей и стремиться к поддержанию "хороших и крепких" отношений с США, считает он.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.