https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html

Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц

Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц - РИА Новости, 12.04.2025

Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц

Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, заявил лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:40:00+03:00

2025-04-12T19:40:00+03:00

2025-04-12T19:40:00+03:00

сша

германия

дональд трамп

фридрих мерц

урсула фон дер ляйен

евросоюз

хдс/хсс

еврокомиссия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового мирового финансового кризиса, заявил лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ. "Я всегда говорил: следующий финансовый кризис обязательно наступит. Мы просто не знаем, когда и почему. Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис наступит быстрее, чем ожидалось", - cказал политик в интервью газете Handelsblatt. Мерц сообщил, что пока не знает, когда отправится в Вашингтон, но намерен перед поездкой обязательно согласовать свою позицию с европейскими партнерами Германии. Европа должна одновременно быть готова к отстаиванию своих интересов и ценностей и стремиться к поддержанию "хороших и крепких" отношений с США, считает он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее, она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.

https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001343035.html

https://ria.ru/20250302/bolton-2002572486.html

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сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия, в мире