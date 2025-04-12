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Трамп поставил под сомнение участие США во встрече G20 в ЮАР - РИА Новости, 12.04.2025
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04:31 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tramp-2010839160.html
Трамп поставил под сомнение участие США во встрече G20 в ЮАР
Трамп поставил под сомнение участие США во встрече G20 в ЮАР - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп поставил под сомнение участие США во встрече G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поставил под сомнение участие страны в саммите "Группе двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике, обвинив РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:31:00+03:00
2025-04-12T04:31:00+03:00
в мире
юар
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дональд трамп
сирил рамафоса
марко рубио
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поставил под сомнение участие страны в саммите "Группе двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике, обвинив власти в ЮАР в "убийстве белых фермеров" на территории государства. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября руководство в Претории передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. "Как мы можем поехать в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой дискуссии поставлена "Конфискация земли и геноцид"? Они забирают землю у белых фермеров, затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются это освещать. США приостановили все взносы в ЮАР. Неужели мы хотим там быть для (посещения саммита - ред.) G20? Я так не думаю", - написал Трамп. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что Южно-Африканская Республика "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканскую Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что власти в Вашингтоне объявили посла ЮАР в Соединенных Штатах Ибрагима Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к Штатам и Трампу. Он также назвал посла Южно-Африканской Республики "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики американского лидера по отношению к меньшинствам.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003691428.html
https://ria.ru/20250324/diplomatiya-2006837707.html
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в мире, юар, сша, бразилия, дональд трамп, сирил рамафоса, марко рубио, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Бразилия, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Марко Рубио, Большая двадцатка
Трамп поставил под сомнение участие США во встрече G20 в ЮАР

Трамп обвинил власти ЮАР в убийстве белых фермеров на территории страны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поставил под сомнение участие страны в саммите "Группе двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике, обвинив власти в ЮАР в "убийстве белых фермеров" на территории государства.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября руководство в Претории передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил о прекращении помощи ЮАР из-за конфискации фермерских земель
7 марта, 17:19
"Как мы можем поехать в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой дискуссии поставлена "Конфискация земли и геноцид"? Они забирают землю у белых фермеров, затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются это освещать. США приостановили все взносы в ЮАР. Неужели мы хотим там быть для (посещения саммита - ред.) G20? Я так не думаю", - написал Трамп.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что Южно-Африканская Республика "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканскую Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что власти в Вашингтоне объявили посла ЮАР в Соединенных Штатах Ибрагима Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к Штатам и Трампу. Он также назвал посла Южно-Африканской Республики "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики американского лидера по отношению к меньшинствам.
Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул во время возвращения в Кейптаун. 23 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США
24 марта, 00:48
 
В миреЮАРСШАБразилияДональд ТрампСирил РамафосаМарко РубиоБольшая двадцатка
 
 
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